تعادل سلبي بين الزمالك و ستيلينبوش الجنوب أفريقى في الشوط الأول بالكونفدرالية

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى ، بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

انطلقت المواجهة القوية التي تجمع فريق الزمالك ضد ستيلينبوش ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب استاد كيب تاون.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

يمكنك متابعة المباراة التي تجمع فريق الزمالك أمام نظيره ستيلينبوش ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 مساء اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

الزمالك ضد ستيلينبوش

تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، الجابوني تانجي مبيامي حكما للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.

موعد لقاء العودة بين الزمالك ضد ستيلينبوش

لقاء العودة الذي يجمع فريق الزمالك أمام نظيره ستيلينبوش، على ملعب استاد القاهرة ينطلق فى السادسة مساء الأربعاء 9 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى الزمالك ضد ستيلينبوش مع الفائز من لقاء سيمبا التنزاني ضد المصري البورسعيدي في نصف النهائي.

مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري عن المواجهات الأتية...

ستيلينبوش الجنوب أفريقي - الزمالك .. الثالثة عصر اليوم "ملعب كيب تاون"

أسيك ميموزا الإيفواري - نهضة بركان المغربي .. السادسة مساء اليوم " ملعب فيليكس"

النادي الرياضي القسنطيني الجزائري - اتحاد الجزائر الجزائري .. السادسة مساء اليوم "ملعب الشهيد حملاوي"

المصري - سيمبا التنزاني .. السادسة مساء اليوم "ستاد هيئة قناة السويس"

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف