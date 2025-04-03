موعد مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق المصري ضد سيمبا التنزاني ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مواجهة المصري ضد سيمبا التنزاني

المواجهة المنتظرة التي تجمع فريق المصري أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل 9 ابريل في تنزانيا ويسعي فريق المصري خلالها لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة بعد الفوز بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب.

القنوات الناقلة لقمة المصري ضد سيمبا التنزاني

يمكنك متابعة مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 عصر الأربعاء المقبل 9 ابريل الجاري، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

المصري ضد سيمبا التنزاني

تشكيل المصري المتوقع ضد سيمبا التنزاني

يرصد الموجز، تشكيل المصري ضد سيمبا التنزاني ويأتي كالتالي..

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: أحمد القرموطي - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

منافس المصري المحتمل في نصف نهائي الكونفدرالية

حقق فريق المصري فوزا مهما على نظيره فريق سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأ س الكونفدرالية، ويلتقي الفائز من مواجهتى الزمالك ضد ستيلينبوش مع الفائز من لقاء سيمبا التنزاني ضد المصري البورسعيدي في نصف نهائي البطولة.

جدول مباريات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تقام مباريات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 ابريل الجاري وذلك كما يلي ..

الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي

نهضة بركان المغربي ضد أسيك ميموزا الإيفواري

اتحاد الجزائر الجزائري ضد النادي الرياضي القسنطيني الجزائري

سيمبا التنزاني ضد المصري

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