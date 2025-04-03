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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

موعد أذان العشاء اليوم الخميس ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان العشاء
موعد أذان العشاء اليوم الخميس ومواقيت الصلاة بالمحافظات

تعد مواقيت الصلاة وموعد أذان العشاء اليوم الخميس جزءًا مهمًا من الحياة اليومية للمسلمين طوال العام، حيث يتم تحديد أوقات الصلاة وذلك بناءً على مواقف الشمس في هذا اليوم، الخميس الموافق 3 أبريل 2025.

موعد أذان العشاء اليوم الخميس ومواقيت الصلاة بالمحافظات

 ولذلك نستعرض لكم موعد أذان العشاء في بعض من أكبر المحافظات المصرية، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد أذان العشاء اليوم الخميس ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة

الفجر: 04:14 صباحًا

الشروق: 05:43 صباحًا

الظهر: 11:58 صباحًا

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:14 مساءً

العشاء: 07:33 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في الإسكندرية

الفجر: 04:17 صباحًا

الشروق: 05:46 صباحًا

الظهر: 12:04 مساءً

العصر: 03:36 مساءً

المغرب: 06:21 مساءً

العشاء: 07:41 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الخميس ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في السويس

الفجر: 04:08 صباحًا

الشروق: 05:37 صباحًا

الظهر: 11:53 صباحًا

العصر: 03:25 مساءً

المغرب: 06:10 مساءً

العشاء: 07:29 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في الإسماعيلية

الفجر: 04:09 صباحًا

الشروق: 05:38 صباحًا

الظهر: 11:54 صباحًا

العصر: 03:27 مساءً

المغرب: 06:11 مساءً

العشاء: 07:31 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في قنا

الفجر: 04:13 صباحًا

الشروق: 05:42 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:22 مساءً

المغرب: 06:07 مساءً

العشاء: 07:23 مساءً.

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الفجر: 04:15 صباحًا

الشروق: 05:44 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:19 مساءً

المغرب: 06:05 مساءً

العشاء: 07:20 مساءً.

موعد أذان العشاء في محافظات مصر المختلفة اليوم الخميس 

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