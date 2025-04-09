بث مباشر مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق المصري ضد سيمبا التنزاني ، اليوم وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني

حقق فريق المصري الفوز في لقاء الذهاب ضد نظيره فريق سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة ويكفيه التعادل أو الهزيمة بفارق هدف لحجز تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

مشاهدة مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني

مشاهدة ماتش المصري ضد سيمبا التنزاني

تنطلق مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني عصر اليوم الأربعاء، 9 ابريل في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش المصري ضد سيمبا التنزاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني

الان ماتش المصري ضد سيمبا التنزاني

يتم نقل قمة فريق المصري ضد سيمبا التنزاني، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما عصر اليوم الأربعاء 9 ابريل الجاري عبر قنوات beIN SPORTS.

المصري ضد سيمبا التنزاني

تشكيل المصري ضد سيمبا التنزاني

شاهد ماتش المصري ضد سيمبا التنزاني

شاهد مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني

من المنتظر أن يشهد تشكيل المصري المتوقع ضد نظيره فريق سيمبا التنزاني الدفع بالأسماء الأتية..

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: أحمد القرموطي - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

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