مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي أحد أركان الإسلام الأساسية، وهي تشكل الرابط الروحي بين العبد وربه، فقد ذكرها النبي ﷺ في الحديث الشريف: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، لذا فهي أداة الاتصال المستمرة بين المسلم وخالقه، وقد فرضت ليلة الإسراء والمعراج عندما عُرج بالنبي ﷺ إلى السماء، حيث فرضت من خمسين صلاة إلى خمس صلوات فقط.

وفي الإسلام الصلاة لها منزلة عظيمة فهي أول ما يُحاسب عليه المسلم يوم القيامة، كما ورد في الحديث الشريف: "أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله"، وهي أيضاً عماد الدين، ولها مكانة كبيرة في القرآن الكريم حيث قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون الآيات 1–2، وأيضًا ذكرت في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة البقرة الآية 43.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:19 م

وقت صلاة العشاء 7:38 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 3:36 م

وقت صلاة المغرب 6:25 م

وقت صلاة العشاء 7:46 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:15 م

وقت صلاة العشاء 7:35 م



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 18: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة

لقد فرضت الصلاة في الإسلام لتكون وسيلة لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وهي لا تُسقط عن المسلم مهما كانت الظروف إلا في حالات معينة مثل الحيض أو النفاس، كما أكدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ضرورة الصلاة واعتبارها من علامات الإيمان الحقيقي، وهي تمثل رسالة تطهير وذكر لله.

لذلك، الصلاة ليست مجرد عبادة يومية بل هي أساس من أسس الحياة الإسلامية، وصلة ضرورية بين العبد وربه، يجب على المسلم أن يؤديها بحضور قلب وخشوع.

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