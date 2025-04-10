مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين وأساس العبادة في حياة المسلم، فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده في ليلة الإسراء والمعراج، حيث أصبحت فريضة يومية، تهدف لتقوية العلاقة بين العبد وربه وتطهير النفس من الذنوب.

وتعتبر الصلاة وسيلة للتواصل الروحي مع الله، وهي فريضة لا تغني عنها أي عبادة أخرى، ولا يسقط فرضها عن المسلم مهما كانت الظروف، وقد وردت العديد من الآيات القرآنية التي تحث على أداء الصلاة، ومنها قوله تعالى في سورة النساء الآية 103:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" ، وهذا يدل على أهمية الصلاة في حياة المسلم، كما أنها تُعتبر أيضًا مصدرًا للراحة النفسية والسكينة، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 238: "وَقُمُوۡا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ" .

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 أبريل 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:19 م

وقت صلاة العشاء 7:39 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 3:36 م

وقت صلاة المغرب 6:25 م

وقت صلاة العشاء 7:47 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:59 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:16 م

وقت صلاة العشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:56 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 18: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م

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