دعاء يوم الجمعة 11 أبريل 2025.. والأعمال المستحبة

دعاء يوم الجمعة.. يبدأ ملايين المسلمين في ترديد دعاء يوم الجمعة لعلها تكون ساعة استجابة، فمن المعروف أن يوم الجمعة من الأيام التي لها مكانة خاصة داخل قلب كل مسلم ومسلمة ، في يوم الجمعة المبارك يتضرع المسلم إلى ربه ترديد الأدعية للرزق والأهل وغيرها من الأدعية، لذا يعرض الموجز دعاء يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لي ذنوبي، وترزقني رحمتك، وتوفقني لما تحب وترضى.

- اللهم اجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعل يوم الجمعة يوم خير لي، واجمع لي فيه بين الخير والبركة، وارزقني فيه ما أتمنى

اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، واجعل لي في كل خطوة توفيقًا وسعة في الرزق.

- اللهم اجعل رزقي من حلال، وبارك لي فيه، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، واجعل لي في كل خطوة توفيقًا وسعة في الرزق

دعاء للأهل اليوم

اللهم اغفر لأهلي وبارك في أعمارهم وأعمالهم.

اللهم اجعل يوم الجمعة يوم بركة وسعادة لهم، واغمرهم برحمتك ومغفرتك.

- اللهم اجعل تجمعنا في الدنيا سببًا لجمعنا في الجنة.

اللهم ارحم من توفي منهم واجعل مثواهم الجنة.

- اللهم احفظهم من كل سوء ووفّقهم لما تحب وترضى

دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم

- اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وهمًّا مُنجليًا، وراحةً في صدري، وهدوءًا في نفسي.

- اللهم أزل همي، واغفر ذنبي، وارزقني سعة الصدر، وهدوء البال.

- اللهم ارحمني برحمتك، ووفقني لما تحب وترضى، واغفر لي.

دعاء يوم الجمعة

فضل الدعاء يوم الجمعة والأعمال المستحبة

يوم الجمعة هو من أفضل الأيام عند الله، وله فضائل عظيمة، ومنها:

- في يوم الجمعة هناك ساعة مستجابة يُستحب الدعاء فيها، وقد وردت أحاديث تشير إلى أن الدعاء في هذه الساعة لا يرد.

- الجمعة هو يوم اجتماع المسلمين في المساجد لأداء صلاة الجمعة، مما يعزز روح الأخوة والمودة بينهم.

- من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وهي تُعتبر من السنن التي تجلب البركة.

- يُستحب الإكثار من الذكر والدعاء في يوم الجمعة، لما له من فضل عظيم.

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