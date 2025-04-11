عمرو سعد يفتح النار على منتقدي “سيد الناس”: اللي مش عاجبه يغيّر القناة

عبّر الفنان عمرو سعد عن استغرابه من الهجوم الذي تعرض له اثناء عرض مسلسل "سيد الناس"، لا سيما ما تعلق بارتفاع صوت الممثلين والمبالغة في الأداء، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الانتقادات لم تكن مبنية على أسس موضوعية، بل تأثرت بالترويج الذاتي على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول تعليق من عمرو سعد حول انتقادات مسلسل سيد الناس

في حواره مع الإعلامي شريف عامر ضمن برنامج "يحدث في مصر" الذي رصده الموجز، أوضح عمرو سعد أن فريق العمل شعر بالضيق في البداية من التعليقات السلبية التي ركزت على الصوت العالي في المسلسل، لكنه أشار إلى أن الأمور اتضحت لاحقًا.

وقال: "اتضايقنا في الأول من انتقادات الصوت العالي، لكن بعد كده فهمنا إن مش كله حقيقي، وبعض الناس بقت بتحط الترويج لأعمالها على السوشيال ميديا فوق كل شيء، وده خلّى النقد مش دايمًا نقي."

عمرو سعد

الاختيارات التقنية بمسلسل سيد الناس

دافع عمرو سعد عن الاختيارات التقنية في العمل، مشيرًا إلى أن مسلسل سيد الناس، يعمل وفق معايير مهنية واضحة، خاصة في ما يتعلق بجودة الصوت.

وأردف: "إحنا معانا مهندس صوت بيشتغل ضمن معايير معينة، والصوت ده جزء من الصناعة، والناس مش دايمًا فاهمة إن الشغل ده له أدواته ومش عشوائي."

وأضاف بنبرة ساخرة: "فيه ريموت كنترول، اللي مش عاجبه يعلي أو يوطي أو يغيّر القناة."

مسلسل سيد الناس

كواليس مثيرة لمشهد المقبرة بمسلسل سيد الناس

أما عن الجدل الذي أثاره مشهد المقبرة في العمل، فكشف عمرو سعد عن كواليس مثيرة، موضحًا أن المخرج محمد سامي أصيب بصدمة حينها، وأن المشهد تسبب في خلافات داخل فريق الإنتاج، حيث رفض المشرف العام تصويره وهدد بإبلاغ إدارة القناة.

وقال سعد: "عملوا ديكور مخصوص للمشهد ده، وبعدين حصل تراجع تاني، وقلت هعمل مشهد محدش من الشيوخ هيعترض عليه علشان المشاعر."

وتابع أنه تواصل مع أحد كبار الشيوخ الذي نصحه بعدم تنفيذ المشهد لأنه "حرام"، فرد عليه عمرو قائلاً: "طيب ما القتل والزنا والسرقة حرام وبنعملها في السينما، وقولنا نصور ونشوف، وبقت إيدي على قلبي لما سلموا الحلقة."

قصة مسلسل سيد الناس

تدور أحداث المسلسل حول "الجارحي أبو العباس"، شاب قادم من منطقة السبتية يُلقب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بديلًا عن والده، ليخرج بعد سنوات ويكتشف أن أسرته تنتظر موت الأب لتقسيم الميراث.

هذا الواقع الصادم يدفعه لكشف سر دفنه والده لعشرين عامًا وسط صراعات عائلية وضغوط الإرث.

أبطال مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" نخبة من الفنانين، أبرزهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وساندي علي، العمل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.



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