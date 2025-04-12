نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-4-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء.. أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تحديثات جديدة في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-04-2025، حيث شهدت الأسعار تراجعًا خلال التعاملات الصباحية.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي نشرة أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 12 إبريل 2025 في الأسواق.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 37,512 جنيهًا.

بلغ سعر حديد عز 39,500 جنيه.

بلغ سعر حديد السويس 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي 36,400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري 35,800 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المصريين 36,800 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 3,587 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

تشهد أسعار الأسمنت في مصر تفاوتًا حسب النوع والشركة المنتجة، حيث تتراوح أسعار شيكارة الأسمنت بين 98 جنيهًا و117 جنيهًا، و على سبيل المثال، سجل أسمنت المصريين أقل سعر بـ 98 جنيهًا، بينما جاء أسمنت الممتاز في أعلى الأسعار بـ 117 جنيهًا، كما تتنوع الأسعار لبقية الأنواع مثل أسمنت سيناء (103 جنيهات)، وأسمنت النصر (108.5 جنيهًا)، وأسطوانات أخرى تتراوح بين 99 و110 جنيهات حسب النوع والشركة المنتجة.

سعر متر الرمل اليوم

تختلف أسعار الرمل في مصر حسب نوعه واستخدامه، حيث يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة، أما سعر متر الرمل الناعم فيتراوح بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم غالبًا في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية.

أسعار مواد البناء

سعر متر الزلط اليوم

يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات، أما سعر متر الزلط الكبير فيتراوح بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم.

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