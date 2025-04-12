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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-4-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء.. أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تحديثات جديدة في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-04-2025، حيث شهدت الأسعار تراجعًا خلال التعاملات الصباحية.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي نشرة أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 12 إبريل 2025 في الأسواق.

أسعار يوميات عمال البناء في مصر اليوم 2025
أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 37,512 جنيهًا.

بلغ سعر حديد عز 39,500 جنيه.

بلغ سعر حديد السويس 38,300 جنيه للطن.

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-4-2025 فى الأسواق

بلغ سعر حديد المراكبي 36,400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري 35,800 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المصريين 36,800 جنيه للطن.

نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19-9-2024 في مصر | الموجز
أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 3,587 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18-1-2025 في الأسواق - الوطن
أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

تشهد أسعار الأسمنت في مصر تفاوتًا حسب النوع والشركة المنتجة، حيث تتراوح أسعار شيكارة الأسمنت بين 98 جنيهًا و117 جنيهًا، و على سبيل المثال، سجل أسمنت المصريين أقل سعر بـ 98 جنيهًا، بينما جاء أسمنت الممتاز في أعلى الأسعار بـ 117 جنيهًا، كما تتنوع الأسعار لبقية الأنواع مثل أسمنت سيناء (103 جنيهات)، وأسمنت النصر (108.5 جنيهًا)، وأسطوانات أخرى تتراوح بين 99 و110 جنيهات حسب النوع والشركة المنتجة.

سعر متر الرمل اليوم

تختلف أسعار الرمل في مصر حسب نوعه واستخدامه، حيث يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة، أما سعر متر الرمل الناعم فيتراوح بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم غالبًا في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية.

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم الأحد (موق | مصراوى
أسعار مواد البناء

سعر متر الزلط اليوم

يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات، أما سعر متر الزلط الكبير فيتراوح بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم.

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