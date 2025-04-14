موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهيركرة القدم حول العالم، مواجهة قوية تجمع فريق باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق أستون فيلا لتحقيق الفوز لتعويض خسارته في لقاء الذهاب أمام نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 وذلك لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد قمة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

مواجهة فريق باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، علي ملعب “فيلا بارك" تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء الموافق 15 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

يمكنك متابعة قمة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق أستون فيلا ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

يرصد الموجز، تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع ضد نظيره فريق أستون فيلا والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، جواو نيفيز، فيتينيا.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، خفيتشا كفارتسخيليا، برادلي باركولا.

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق أستون فيلا المتوقع ضد نظيره فريق باريس سان جيرمان مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز وماتسن.

خط الوسط: ماكجين، كامارا وتيليمانس.

خط الهجوم: راشفورد، روجرز وواتكينز.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري الأبطال

مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟