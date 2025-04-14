موعد مباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، مواجهة أوروبية شرسة تجمع فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق بايرن ميونخ لتحقيق الفوز أمام نظيره انتر ميلان لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 وحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا فيما يكفي انتر ميلان تحقيق التعادل لتجاوز عقبة بايرن ميونخ.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

مواجهة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره انتر ميلان ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الأربعاء 16 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

يمكنك متابعة مباراة فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

تشكيل انتر ميلان المتوقع ضد بايرن ميونخ

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق انتر ميلان ضد نظيره فريق بايرن ميونخ مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: يان بيسيك – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان – دافيدي فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – نيكولو باريلا – كارلوس أجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام – خواكين كوريا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد انتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق بايرن ميونخ ضد نظيره فريق انتر ميلان والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافائيل جيريرو- كيم مين جاي - أوباميكانو- ساشا بوي.

خط الوسط : ألكسندر بافلوفيتش - جوشوا كيميتش - كينسجلي كومان.

خط الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - جمال موسيالا.

جدول مباريات إياب ربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟