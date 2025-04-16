موعد مباراة انتر ميلان ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، مواجهة ساخنة تجمع فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق بايرن ميونخ الألماني عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق انتر ميلان لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 وحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا فيما يكفي انتر ميلان تحقيق التعادل لتجاوز عقبة بايرن ميونخ.

موعد قمة بايرن ميونخ أمام انتر ميلان

مباراة فريق بايرن ميونخ أمام نظيره فريق انتر ميلان ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 16 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق بايرن ميونخ أمام نظيره فريق انتر ميلان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

التشكيل المتوقع لـ انتر ميلان ضد بايرن ميونخ

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق انتر ميلان ضد نظيره فريق بايرن ميونخ مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: يان بيسيك – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان – دافيدي فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – نيكولو باريلا – كارلوس أجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام – خواكين كوريا.

التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق بايرن ميونخ ضد نظيره فريق انتر ميلان والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافائيل جيريرو- كيم مين جاي - أوباميكانو- ساشا بوي.

خط الوسط : ألكسندر بافلوفيتش - جوشوا كيميتش - كينسجلي كومان.

خط الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - جمال موسيالا.

جدول مباريات إياب ربع نهائي دوري الأبطال اليوم

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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