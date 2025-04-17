موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مواجهة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق أرسنال عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق إيبسويتش تاون لمطاردة ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها الريدز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل فريق برينتفورد المركز الـ 12 برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

مباراة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

أرسنال ضد إيبسويتش تاون

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون

نستعرض تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد إيبسويتش تاون والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل،لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

مشاهدة ماتش أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يمكنك متابعة مواجهة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 - نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5-مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

17- وست هام، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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