موعد مباراة بيراميدز و أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير الأفريقية، مواجهة فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة فريق بيراميدز ضد أورلاندو منافسة شرسة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

فريق بيراميدز يسعي للخروج من تلك المواجهة بنتيجة طيبة قبل خوض مواجهة العودة مساء الجمعة 25 إبريل الجاري بالقاهرة للاقتراب من حسم تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد قمة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

القمة التي تجمع فريق بيراميدز ضد نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام في جنوب أفريقيا في السادسة مساء اليوم السبت الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد الدفاع الجوي مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

مشاهدة ماتش بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

يتم نقل مواجهة فريق بيراميدز ضد نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس

وتضم قائمة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- يوسف نادر.

خط الدفاع: على جبر- كريم حافظ- محمد الشيبي- أحمد سامي- محمود مرعي- محمد حمدي- طارق علاء- أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- مهند لاشين- عبدالرحمن مجدي- صديق إيجولا- أحمد توفيق- رمضان صبحي- محمود دونجا- أحمد عاطف قطة- وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما- دودو الجباس- مروان حمدي- فيستون ماييلي.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يرصد الموجز، تشكيل فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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