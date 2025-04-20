موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، مباراة فريق تشيلسي ضد فولهام، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق تشيلسي سوي تحقيق الفوز ضد نظيره فريق فولهام لملاحقة ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها الريدز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة ويحتل فريق فولهام المركز الـ 9 برصيد 48 نقطة.

موعد قمة تشيلسي ضد فولهام

قمة فريق تشيلسي ضد فولهام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

تشيلسي ضد فولهام

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ضد فولهام

نستعرض تشكيل فريق تشيلسي ضد فولهام والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: يورجنسن.

الدفاع: أتشيمونج، توسين، بادياشيلي وكوكوريلا.

الوسط: جيمس، هال وبالمر.

الهجوم: سانشو، جاكسون ونكونكو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فولهام

يمكنك مشاهدة قمة فريق تشيلسي ضد فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهة تشيلسي ضد فولهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- نوتينجهام فورست 57 نقطة

6- أستون فيلا، 57 نقطة.

7- تشيلسي 54 نقطة

8- بورنموث، 45 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- وست هام، 36 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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