التموين: توافر كافة السلع الغذائية المرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

وأشار إلى انتظام عمل المجمعات خلال فترة الإجازة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكل المحافظات.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأضاف الوزير أنه تم توجيه كافة الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو مصالحهم.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أنه تم التشديد على مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية في مختلف المحافظات بضرورة التواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع والإدارات المعنية، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين واحتياجاتهم خلال المناسبات والأعياد.

السلع التموينية

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025:

تبدأ وزارة التموين صرف مقررات شهر مايو من السلع التموينية، من بداية الشهر، ويرصد الموجز أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025.

الأرز:

سعر كيلو الأرز: 15 جنيهًا مصريًا.

الزيت:

زيت عباد الشمس (1 لتر): 25 جنيهًا مصريًا.

زيت خليط (1 لتر): 20 جنيهًا مصريًا.

الدقيق:

سعر كيلو الدقيق المدعم: 10 جنيهات مصريًا.

السكر:

سعر كيلو السكر: 15 جنيهًا مصريًا.

المكرونة:

سعر كيلو المكرونة: 12 جنيهًا مصريًا.

الشاي:

سعر عبوة الشاي (40 جرام): 8 جنيهات مصريًا.

الحليب:

سعر عبوة الحليب (1 لتر): 10 جنيهات مصريًا.

الفول:

سعر كيلو الفول: 15 جنيهًا مصريًا.

العدس:

سعر كيلو العدس: 25 جنيهًا مصريًا.

الفاكهة والخضروات:

أسعار الخضروات والفواكه تختلف حسب السوق المحلي ووفرة العرض.

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