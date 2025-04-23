عاجل.. مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي في أرقام

العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي.. رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي في تقريرًا جديدًا، أظهر فيه تراجعًا في قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتسجل 122.4 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 161.9 مليون دولار خلال عام 2023.

يأتي التقرير الذي حصل الموجز على نسخة منه تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، حيث يجري مباحثات مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادي والاستثماري.

صادرات مصر إلى جيبوتي

صادرات مصر إلى جيبوتي

أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى جيبوتي بلغت 108.6 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 152.3 مليون دولار في 2023. وشملت أبرز السلع المصدرة:

الأسمدة: بقيمة 62.3 مليون دولار

منتجات مطاحن (دقيق ونشا): 8.6 مليون دولار

زيوت عطرية ومحضرات تجميل: 6.3 مليون دولار

صابون ومحضرات غسيل: 6.1 مليون دولار

شحوم وزيوت نباتية وحيوانية: 4.6 مليون دولار

التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي

واردات مصر من جيبوتي

في المقابل، سجلت الواردات المصرية من جيبوتي ارتفاعًا لتصل إلى 13.8 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 9.6 مليون دولار في 2023، وجاءت الحيوانات الحية على رأس قائمة الواردات بنفس القيمة المسجلة.

الاستثمارات بين مصر وجيبوتي

كشف تقرير مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي، عن ارتفاع كبير في الاستثمارات الجيبوتية بمصر خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت 2.2 مليون دولار، مقارنة بـ 42 ألف دولار فقط في العام المالي السابق.

أما الاستثمارات المصرية في جيبوتي، فقد تراجعت بشكل ملحوظ، لتسجل 670 ألف دولار خلال 2023/2024، مقارنة بـ 21.4 مليون دولار في 2022/2023.

تحويلات المصريين العاملين في جيبوتي

بلغت تحويلات المصريين العاملين في جيبوتي خلال 2023/2024 نحو 753 ألف دولار، مقابل 1.5 مليون دولار في العام السابق.

في حين بلغت تحويلات الجيبوتيين العاملين في مصر نحو 71 ألف دولار، مقارنة بـ 44 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023.

عدد السكان والجاليات بين مصر وجيبوتي

بحسب التقرير، بلغ عدد سكان مصر في أبريل 2024 نحو 107.5 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان جيبوتي نحو 1.2 مليون نسمة.

أما عن الجالية المصرية في جيبوتي، فقد بلغ عدد المصريين المقيمين هناك بحسب تقديرات البعثة 225 فردًا حتى نهاية عام 2023.

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