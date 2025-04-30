موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود في الدوري اليوم والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير الكرة، مواجهة فريق بيراميدز ضد حرس الحدود ، التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

لابديل أمام فريق بيراميدز سوي تحقيق الفوز أمام حرس الحدود لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل الصراع الساخن مع الأهلي والزمالك علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد مواجهة بيراميدز ضد حرس الحدود

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء الموافق 30 إبريل الجاري.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود

يمكنك مشاهدة أحداث مباراة فريق بيراميدز ضد حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد حرس الحدود

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد حرس الحدود

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (44 نقطة)

2- الأهلي (40 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 24 نقطة

2- الجونة - 23 نقطة

3- طلائع الجيش - 21 نقطة

4- غزل المحلة - 20 نقطة

5- سموحة - 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- الإسماعيلي - 18 نقطة

8- إنبي - 15 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

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