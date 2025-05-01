موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الزمالك ضد المصري ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق المصري في ظل المنافسة القوية مع الأهلي وبيراميدز علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد قمة الزمالك أمام المصري

القمة النارية التي تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 1 مايو الجاري.

مشاهدة قمة الزمالك أمام المصري

يتم بث مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الزمالك ضد المصري

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك ضد المصري

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد المصري ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 27 نقطة

2- الجونة - 24 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 21 نقطة

5- سموحة - 21 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- إنبي - 18 نقطة

8- الإسماعيلي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

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