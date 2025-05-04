موعد مباراة بيراميدز ضد فاركو في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة فريق بيراميدز ضد فاركو ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق بيراميدز عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق فاركو لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل الصراع الشرس مع الأهلي والزمالك علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد قمة بيراميدز ضد فاركو

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري.

مشاهدة قمة بيراميدز ضد فاركو

يمكنك مشاهدة مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد فاركو

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد فاركو

نستعرض تشكيل بيراميدز المتوقع ضد فاركو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد فاركو

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد فاركو ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

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