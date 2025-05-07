التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري في الدوري

تترقب الجماهيرالمصرية، مباراة فريق الأهلي ضد المصري ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق فوز جديد ضد المصري لمواصلة ملاحقة فريق بيراميدزعلي لقب بطولة الدوري ويسعي عماد النحاس لقيادة الفريق للانتصار الثالث بعد توليه قيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصري، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء غد الخميس الموافق 8 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد المصري

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد المصري

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق المصري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد المصري

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد المصري ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (46 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- فاركو (29 نقطة)

7- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

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