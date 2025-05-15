أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 14-5-2025 بعد آخر ارتفاع

استقرت أسعار الفراخ اليوم الخميس 14-5-2025، داخل بورصة الدواجن ومحالات التجزئة، بعد الارتفاع الذي طرأ عليها أمس، حيث سجل تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 98 إلى 108 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن

تعتبر الفراخ من الوجبات الرئيسية التي يعتمد عليها عدد كبير من ربات البيوك، ولذا تتصدر محركات البحث يوميا، ووفق آخر التحديثات المعلنة من خلال بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، يرصد الموجز أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2025.

أسعار الفراخ والكتاكيت

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس في آخر التحديثات الصباحية، منذ قليل، إلى 93 جنيهًا في المزارع، فيما يسجل سعر الفراخ البيضاء في السوق المحلية ما بين 98 إلى 108 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

وسجل سعر الفراخ الساسو اليوم الخميس في آخر التحديثات الصباحية، منذ قليل، 90 جنيهًا في المزارع، فيما يسجل سعر الفراخ البيضاء في السوق المحلي ما بين 95 إلى 105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس للمستهلك في الأسواق 116 جنيها للكيلو الواحد

أسعار الكتاكيت اليوم

كتاكيت بلدي حر تتراوح بين 7و7.5 جنيهات

كتاكيت مشعر تتراوح بين 7.5و8 جنيهًا

كتاكيت ساسو وساسو بيور بين تتراوح بين 13 جنيه و14 جنيه

الكتكوت الأبيض (قطعان)، تتراوح بين 25 جنيه و25.5 جنيهًا

أسعار البيض اليوم

وقد شهدت أسعار البيض في الأسواق المحلية تفاوتًا ملحوظًا، حيث ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض – باختلاف أنواعها – إلى 140.74 جنيهًا، بزيادة قدرها 2.43 جنيه مقارنة بالأيام السابقة.

و في المقابل، سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء 142.84 جنيهًا.

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