بعد نجاحه مع رامي عياش.. ادهم علي يطرح كليب "لعنه عليك"

طرح المطرب الشاب ادهم علي أحدث أغانيه التى تحمل عنوان "لعنه عليك" على خطى ال "Ai" فى إطار درامي بحت، عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" وبعض المنصات الموسيقية وجميع وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

كلمات أغنية "لعنه عليك"

وتقول كلمات الأغنية الآتي:

مبقاش يفرقلى خلاص ردك وحكايتى معاك منهيه

ما تفوق واتكلم على قدك ماتعيشش اللحظه عليا

انا مش بتكلم ع الفاضى وبلاش أفتحلك فى الماضى

وهسيبك تمشى المره دى مش رافع عينك يوم فيا

سقطت ف نظرى يا خساره انا مش ها اتمسك بيك

انا ربنا ورانى اشاره ورا ضهرى أنى أرميك

خُد بالك دنيا ودواره وجراحى لعنه عليك

ما جاتلك فرصه تختارنى واخترت تسيبنى زمان

ها أبيع العشره واعذرنى مش هديك تانى أمان

مفيش ولا حاجه تجبرنى أفضل مع واحد خان

بعد ما كبرتك ويايا بتقول مبقتش عايزنى

يرحم أيام وانت معايا وبتمشى الخطوه ب إذنى

دلوقتى عليا بتتجرأ وبقيت من حبى بتتبرأ

وبناقص منك واتطرأ خلينى أخلص من حزنى

فريق عمل كليب "لعنه عليك"

وجدير بالذكر بأن كليب "لعنه عليك"، هو من غناء المطرب ادهم علي ومن كلمات مودي نبيل وألحان محمود صلاح وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري وإخراج محمد سامى.

نجاح لافت في حفلات عيد الأضحى

وفى سياق آخر حقق المطرب الشاب ادهم علي فى ثاني أيام عيد الأضحي المبارك المنصرم نجاحا لافتا فى أحياء العديد من أغانيه المتنوعة فى آخر حفلاته بمشاركة البوب ستار رامى عياش أحد الفقرات الغنائية للحفل بإحدى القري السياحية بمدينة مرسي علم وسط إقبال وحضور جماهيري ضخم.

كليب "قالولك عني ايه خلاك تودعني"

ويذكر أن المطرب ادهم علي طرح مؤخرا كليب يحمل عنوان "قالولك عني ايه خلاك تودعني" على خطى الفيديو "Lyrics"، وحقق نجاح كبير على السوشيال ميديا وهو من كلمات وألحان محمود هلال وتوزيع بلوكا المزيكاتي وميكس وماستر عمرو الخضري.

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