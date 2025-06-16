الشوفان.. كنز طبيعي لمواجهة مقاومة الأنسولين وخفض الكوليسترول وتعزيز المناعة

في ظل تنامي الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول، يتجه خبراء التغذية إلى البحث عن حلول طبيعية وفعالة، ويأتي الشوفان في مقدمة الأغذية التي أثبتت كفاءتها علميًا في دعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض، خاصةً فيما يتعلق بـ مقاومة الأنسولين وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

ويعرض لكم الموجز فوائد الشوفان .

الشوفان ومقاومة الأنسولين

يُعد الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بألياف "بيتا جلوكان" القابلة للذوبان، وهي ألياف تلعب دورًا محوريًا في تباطؤ امتصاص الجلوكوز داخل الأمعاء، مما يساهم في ضبط مستويات السكر بالدم، ويقلل من الضغط الواقع على البنكرياس لإنتاج الأنسولين.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن الانتظام في تناول الشوفان يحسّن حساسية الجسم للأنسولين، خصوصًا لدى من يعانون من مقدمات السكري أو متلازمة مقاومة الأنسولين.

دور الشوفان في خفض الكوليسترول

يُسهم الشوفان في خفض الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة تصل إلى 10% عند تناوله بانتظام، بفضل قدرته على الارتباط بالأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي ومنع امتصاص الدهون،

وتوصي الهيئات الصحية العالمية بتناول ما لا يقل عن 3 جرام من ألياف بيتا جلوكان يوميًا لتحقيق هذا الأثر.

دعم القلب والمناعة

لا تتوقف فوائد الشوفان عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم بفضل مركبات مضادة للأكسدة مثل "الأفينانثراميدات".

كما يعزز الشوفان مناعة الجسم من خلال تحسين بيئة الجهاز الهضمي وزيادة نشاط البكتيريا المفيدة في القولون، وهو ما يقلل من خطر الالتهابات المزمنة.

الشوفان وإدارة الوزن

يعتبر الشوفان خيارًا مثاليًا للراغبين في إنقاص الوزن، إذ يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول السعرات الزائدة ويساعد على تنظيم الشهية.

كيف تستفيد من الشوفان بشكل صحي؟

للاستفادة القصوى، يُفضل تناول الشوفان الكامل غير المُحلّى، كوجبة إفطار أو كجزء من وصفات خفيفة مع الحليب أو الزبادي خالي الدسم والفواكه الطازجة، مع الحرص على تجنّب الإضافات السكرية.

الشوفان وصحة الجهاز الهضمي

من أبرز فوائد الشوفان أنه يعمل كداعم فعّال لصحة الجهاز الهضمي، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، وهذه الألياف تُسهم في تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك المزمن، وتسهيل عملية الإخراج بشكل طبيعي، كما تعمل ألياف الشوفان كبريبيوتيك طبيعي، يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يؤدي إلى تحسين امتصاص العناصر الغذائية، وتقوية المناعة، والحد من الالتهابات المعوية المرتبطة بأمراض مثل القولون العصبي والتهابات القولون التقرحي.

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