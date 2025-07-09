الزنك يقوي المناعة ويسرع التئام الجروح ويحمي من العدوى المتكررة

يُعد الزنك من أهم المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة، لكنه يؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على الصحة العامة ،ويشتهر الزنك بدوره الفعّال في تقوية الجهاز المناعي، إضافة إلى أهميته في تسريع التئام الجروح، ودعم وظائف متعددة تتعلق بالنمو والتكاثر والانقسام الخلوي.

ويعرض لكم الموجز فوائد الزنك الصحية.

داعم قوي للمناعة

يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في دعم الخلايا المناعية وتنشيطها، إذ يساهم في إنتاج كريات الدم البيضاء التي تُحارب الفيروسات والبكتيريا ،وقد أظهرت دراسات علمية أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك يكونون أكثر عرضة للعدوى المتكررة ونزلات البرد.

كما أن الزنك يُقلل من حدة الأعراض المرتبطة بالإنفلونزا، ويساعد على تقصير مدة الإصابة عند تناوله في الأيام الأولى من ظهور الأعراض، مما جعله من العناصر الأساسية في العديد من المكملات الغذائية الداعمة للمناعة.

تسريع التئام الجروح وتجديد الأنسجة

من أبرز فوائد الزنك أنه يساهم في تكوين الكولاجين، وهو البروتين الضروري لإعادة بناء الجلد والأنسجة التالفة، ولذلك يُستخدم في علاج الجروح والحروق وقرح الجلد، خاصة لدى مرضى السكري أو من يعانون من بطء التئام الجروح.

كما يُحفّز الزنك إنتاج الخلايا الجديدة ويساعد في مقاومة الالتهابات، ما يجعله خيارًا علاجيًا فعالًا في حالات العمليات الجراحية والإصابات الجلدية.

أعراض نقص الزنك ومصادره الطبيعية

يتسبب نقص الزنك في أعراض متنوعة تشمل: ضعف المناعة، تساقط الشعر، بطء التئام الجروح، فقدان الشهية، ومشاكل في التذوق والشم، وقد تظهر هذه الأعراض بشكل واضح لدى الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.

يمكن الحصول على الزنك من مصادر غذائية مثل:

المأكولات البحرية (خاصة المحار والسردين)

اللحوم الحمراء

البقوليات والمكسرات

منتجات الألبان والحبوب الكاملة

وفي بعض الحالات، يُنصح بتناول مكملات الزنك بعد استشارة الطبيب، خاصة في ظل ضعف امتصاص الجسم له لدى بعض الفئات.

الزنك وصحة الجلد والبشرة

لا يقتصر دور الزنك على المناعة والتئام الجروح فقط، بل يمتد ليشمل صحة الجلد والبشرة، حيث يساعد في تنظيم إفراز الزيوت في البشرة، ويُعد عنصرًا فعالًا في مكافحة حب الشباب والالتهابات الجلدية، كما أنه يُستخدم في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والمراهم الطبية نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والمطهّرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من التهيج والتلف.

اقرأ أيضا : فوائد خارقة وعجيبة لـ” أربعة اطعمة ” كنز لا تتخلي عنه !

التفاح.. فاكهة الوقاية من الزهايمر والسرطان والشلل الرعاش





