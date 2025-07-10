ياسمين الخطيب تهاجم المطربين المتناقضين: لو الغناء حرام وهتتوب طب ما تمسح أغانيك؟ مين ماسكك؟

ياسمين الخطيب توجّه رسالة لعمرو دياب: "شكراً لأنك علمت جمهورك إن الفن مش وسيلة للمتاجرة بالحياة الشخصية"

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال حلقة جديدة من برنامجها "مساء الياسمين" المذاع على قناة الشمس، بالمطرب عمرو دياب، مؤكدة أن تقديرها له يتجاوز الجانب الفني، ليصل إلى احترامه الشديد لخصوصية حياته الشخصية، وقدرته على رسم حدود واضحة بينه وبين الجمهور، ويستعرض الموجز أبرز التصريحات.

إعجاب على المستوى الإنساني

وقالت ياسمين الخطيب: "مش هتكلم عن ألبوم عمرو دياب، لكن هسجل إعجابي بيه على المستوى الإنساني أكتر من الفني"، مشيرة إلى أنه من القلائل الذين استطاعوا "تربية" جمهورهم على احترام الخصوصية، في زمن صار فيه البعض يستغل الفن للتحدث عن الدين أو التبرير لسلوكياته الشخصية.

انتقاد مزدوج للمطربين الآخرين

وأضافت ياسمين الخطيب: "إحنا شايفين نجوم كتير بيتكلموا في الدين، منهم اللي بيقول للمشاهد لو وقت الصلاة جي قوم صلي وسيب المسلسل، ومنهم اللي بيقول إحنا عارفين إن الغناء حرام وهنتوب.. طب ما تتوب! مين اللي ماسكك؟".

موقفه مع دينا الشربيني وابنته

وأوضحت ياسمين الخطيب أن عمرو دياب عاش سنوات في علاقة علنية مع الفنانة دينا الشربيني، والجمهور كان يسأل باستمرار عن زواجهما، لكنه اختار الصمت، ولم يجب حتى الآن. كما أشارت إلى الهجوم الذي تعرّضت له ابنته مؤخرًا، قبل أن يظهر بها على المسرح ويغني معها، في رد غير مباشر قال فيه إن جمهوره لا يعنيه سوى الفن.

واختتمت الخطيب حديثها قائلة: "شكرًا لعمرو دياب، لأنه بيأكد إن الجمهور مالوش غير الفن، وبس.. وبعيد عن حياته الشخصية تمامًا".

"مش دايمًا الساحل جنة للأمهات".. ياسمين الخطيب تطالب الأزواج بإراحة زوجاتهم ولو ليوم واحد

ووجّهت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال حلقة جديدة من برنامجها "مساء الياسمين" المذاع عبر قناة الشمس، رسالة صريحة ومباشرة للرجال المتزوجين، خاصة خلال فترة الإجازات الصيفية، داعية إياهم لمراعاة الضغوط التي تعيشها الأمهات، لا سيما مع وجود الأطفال في "الساحل".

الساحل الشرير للأمهات!

وقالت ياسمين الخطيب: "رسالتي للرجالة المتجوزين، اللي معاهم أطفال.. الساحل بالنسبة للأم غالبًا بيكون الساحل الشرير، مش الساحل الشمالي! لأن أقصى طموح الأم هناك إنها تنام كويس".

سحر الساحل للأمهات بين الحقيقة والمبالغة

وأضافت ياسمين الخطيب، بنبرة تمزج بين الجدية والسخرية: "يقال إن الساحل اتسمى الساحل الساحر لأنه بيسحر الأمهات! وأنا مش بدي نصايح للمتجوزين، لكن أنا عارفة كويس معاناة الأمهات".

رفقًا بالأمهات.. خليك لطيف وساعدها

وتابعت ياسمين: "خليك لطيف معاها، ساعدها وخد العيال معاك.. رفقًا بالأمهات في الساحل، ورفقًا بيهم حتى في عنوان الرحلة".

دعم نفسي ومعنوي للأم

واختتمت الخطيب حديثها برسالة إنسانية بامتياز، تؤكد من خلالها على أهمية الدعم النفسي والمعنوي للأم، خاصة في فترات الراحة التي قد تتحول بالنسبة لها إلى ضغط مضاعف.

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