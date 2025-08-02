استقرار في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضار اليوم السبت 2 أغسطس 2025

شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، الخضار والفواكه مع تسجيل تغييرات طفيفة في بعض الأصناف، وذلك تبعًا لاختلاف المناطق وتنوع المنافذ التجارية.

ويواصل السوق المحلي طرح تشكيلة واسعة من السلع الغذائية، وسط عروض بيع تنافسية تقدمها السلاسل التجارية والمنافذ الحكومية والخاصة، ما يمنح المستهلكين فرصًا أكبر للاختيار بما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

وفيما يلي ننشر لكم أحدث قائمة بأسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات في الأسواق المصرية اليوم.



أسعار اللحوم اليوم (جنيهًا/كجم):

في الأسواق الحرة:

اللحوم الكندوز: بين 400 و420 جنيهًا/كجم

اللحوم البتلو: بين 360 و415 جنيهًا/كجم

اللحوم البلدي: بين 400 و450 جنيهًا/كجم

عرق الفلتو: يصل إلى 430 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

اللحمة المفرومة: بين 330 و440 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن: بين 440 و500 جنيهًا/كجم

اللحم الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

في المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين:

اللحوم الكندوز: 360 جنيهًا/كجم

اللحوم البلدي الطازجة: 350 جنيهًا/كجم

اللحوم المفرومة: 240 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن: 420 جنيهًا/كجم

الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

السجق البلدي: 235 جنيهًا/كجم

أسعار الفراخ اليوم (جنيهًا/كجم):

في البورصة:

الفراخ البيضاء: بين 63 و64 جنيهًا/كجم

الفراخ الساسو: بين 104 و105 جنيهًا/كجم

للمستهلك:

الفراخ البيضاء: بين 73 و74 جنيهًا/كجم

الفراخ الساسو: بين 114 و115 جنيهًا/كجم

الفراخ البلدي: بين 124 و125 جنيهًا/كجم

البانيه: بين 200 و210 جنيهات/كجم

أسعار البيض اليوم (جنيهًا/كرتونة):

البيض الأحمر: 125 جنيهًا جملة – 135 جنيهًا للمستهلك

البيض الأبيض: 122 جنيهًا جملة – 132 جنيهًا للمستهلك

البيض البلدي: 130 جنيهًا جملة – 140 جنيهًا للمستهلك

أسعار الأسماك اليوم (جنيهًا/كجم):

> (مع إضافة هامش ربح للتجزئة يتراوح بين 10 و15 جنيهًا)

البلطى الصغير: 68.65 جنيهًا/كجم

البلطى الأسواني: 99.74 جنيهًا/كجم

فيليه بلطى: 178.16 جنيهًا/كجم

البلطى الممتاز: 102.6 جنيهًا/كجم

الجمبري الوسط: 313.8 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 131.64 جنيهًا/كجم

مكرونة سويسي: 123.2 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: 107.31 جنيهًا/كجم

الشعور: 205.33 جنيهًا/كجم

الجمبري الجامبو: 521.4 جنيهًا/كجم

الحدادى: 78.57 جنيهًا/كجم

المرجان الوسط: 131.38 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 154.15 جنيهًا/كجم

السبيط: 311.74 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات (جنيهًا/كجم):

الطماطم: من 5 إلى 7جنيهًا/كجم

البطاطس: من 4 إلى 9 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: من 9 إلى 14 جنيهًا/كجم

البصل الأحمر: من 6 إلى 9 جنيهًا/كجم

الكوسة: من 5 إلى 11 جنيهًا/كجم

الجزر (بدون عروش): من 4 إلى 7 جنيهًا/كجم

الفاصوليا: من 16 إلى 20 جنيهًا/كجم

الباذنجان البلدي: من 4 إلى 6 جنيهًا/كجم

الباذنجان الرومي: من 2 إلى 4 جنيهًا/كجم

الباذنجان الأبيض: من 3 إلى 9 جنيهًا/كجم

الفلفل الرومي (بلدي/صوب): من 3.5 إلى 8.5 جنيهًا/كجم

الفلفل الحامي (بلدي/صوب): من 3.5 إلى 6.5 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: من 9 إلى 15 جنيهًا/كجم

الملوخية: من 5 إلى 8 جنيهًا/كجم

أسعار الفاكهة (جنيهًا/كجم):

البرتقال الصيفي: من 25 إلى 35 جنيهًا/كجم

الجريب فروت: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

الليمون البلدي: من 10 إلى 20 جنيهًا/كجم

الليمون الأضاليا: من 5 إلى 11 جنيهًا/كجم

العنب البناتي (أصفر/أحمر): من 17 إلى 23 جنيهًا/كجم

عنب كرمسن: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

العنب الرومي الأحمر: من 17 إلى 23 جنيهًا/كجم

العنب الأسود: من 25 إلى 30 جنيهًا/كجم

التفاح المصري: من 20 إلى 40 جنيهًا/كجم

التفاح الأمريكي/الإيطالي: من 50 إلى 100 جنيهًا/كجم

بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا/كجم

تين برشومي: من 25 إلى 30 جنيهًا/كجم

الجوافة: من 30 إلى 40 جنيهًا/كجم

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

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