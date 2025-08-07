شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2025-2026.. التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية (شعبة علمي علوم)، ويشمل التقديم الذكور والإناث بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

التقديم مفتوح لطلبة الثانوية العامة والأزهرية

يستهدف التقديم الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية (علمي علوم) بنسبة لا تقل عن 60%، مع اشتراط ألا تقل النسبة في مادة اللغة الإنجليزية عن 65%.

أبرز شروط القبول في المعاهد الصحية الشرطية

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالمعاهد، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين غير حاصلين على الجنسية بالتجنس.

السن من 18 إلى 25 سنة في 1 أكتوبر 2025.

ألا يقل الطول عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث.

تناسق الوزن مع الطول (الوزن = الطول - 100 ± 10 كجم).

حسن السير والسلوك، وعدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصله من معهد شرطي أو عسكري أو جهة حكومية بقرار نهائي.

اجتياز الكشف الطبي بمعرفة المجلس الطبي المتخصص التابع لهيئة الشرطة.

عدم الزواج أو سبق الزواج، والتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

للذكور: أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء نهائي منها.

تقديم أشعة على الصدر مرفقة بتقرير من مستشفى حكومي أو جامعي.

تعهدات الطالب وولي الأمر

يشترط أيضًا توقيع الطالب وولي أمره على تعهد كتابي برد كافة المصروفات والمكافآت التي حصل عليها في حالة الانسحاب أو الاستقالة من المعهد، أو إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة أثناء التقديم.

العمل بعد التخرج

يتم توزيع الخريجين بعد التخرج على مواقع العمل الشرطي التي تحددها وزارة الداخلية، ويعد ذلك شرطًا أساسيًا ضمن القبول بالمعهد.

اقرأ أيضًا:

شروط القبول في الأكاديمية والكليات العسكرية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية دفعة أكتوبر 2025



شروط التقديم في قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2025/2026

