قبل الشراء | نشرة بأسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت
سجلت الأسواق المصرية والمحلات التجارية ، اليوم السبت 9 اغسطس 2025 ، حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفواكه مع رصد تغييرات طفيفة في بعض المنتجات وفقًا لاختلاف المناطق والمنافذ التجارية.
يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأحدث الاسعار ، مع التنويه إلى احتمال وجود تفاوت طفيف في الأسعار حسب المناطق المختلفة.
أسعار اللحوم :
أسعار اللحوم الحمراءفي الأسواق الحرة:
كندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم
بتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم
بلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم
عِرق فلتو: 430 جنيهًا/كجم
كبدة بلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم
لحمة مفرومة: من 330 إلى 440 جنيهًا/كجم
ضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا/كجم
لحم جملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم
في المنافذ الحكومية:
كندوز: 360 جنيهًا/كجم
سجق: 235 جنيهًا/كجم
ضأن: 420 جنيهًا/كجم
كبدة: 250 جنيهًا/كجم
لحمة مفرومة: 240 جنيهًا/كجم
بلدي طازج: 350 جنيهًا/كجم
أسعار الفراخ والبيض للكرتونة
الدواجن:
فراخ بيضاء (بورصة): من 63 إلى 64 جنيهًا/كجم
للمستهلك: من 73 إلى 74 جنيهًا/كجم
فراخ ساسو (بورصة): من 105 إلى 106 جنيهًا/كجم
للمستهلك: من 115 إلى 116 جنيهًا/كجم
فراخ بلدي: من 114 إلى 115 جنيهًا/كجم
للمستهلك: من 124 إلى 125 جنيهًا/كجم
بانيه: من 200 إلى 210 جنيهًا/كجم
البيض (للكرتونة):
البيض الأحمر: جملة 129 جنيهًا – للمستهلك 139 جنيهًا
البيض الأبيض: جملة 126 جنيهًا – للمستهلك 136 جنيهًا
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية :
بلطي صغير: 68.65 جنيهًا
بلطي أسواني: 99.74 جنيهًا
فيليه بلطي: 178.16 جنيهًا
بلطي ممتاز: 102.60 جنيهًا
جمبرى وسط: 313.80 جنيهًا
ماكريل مجمد: 131.64 جنيهًا
مكرونة سويسي: 123.20 جنيهًا
سردين مجمد: 107.31 جنيهًا
شعور: 205.33 جنيهًا
جمبرى جامبو: 521.40 جنيهًا
حدادي: 78.57 جنيهًا
مرجان وسط: 131.38 جنيهًا
كابوريا: 154.15 جنيهًا
سبيط: 311.74 جنيهًا
أسعار الخضروات
طماطم: من 2 إلى 5 جنيهًا
بطاطس: من 4 إلى 9 جنيهًا
بصل أبيض: من 9 إلى 14 جنيهًا
بصل أحمر: من 6 إلى 9 جنيهًا
كوسة: من 5 إلى 11 جنيهًا
جزر بدون عروش: من 4 إلى 7 جنيهًا
فاصوليا: من 16 إلى 20 جنيهًا
باذنجان بلدي: من 4 إلى 6 جنيهًا
باذنجان رومي: من 2 إلى 4 جنيهًا
باذنجان أبيض: من 3 إلى 9 جنيهًا
فلفل رومي بلدي/صوب: من 3.5 إلى 8.5
جنيهًا
فلفل حامي بلدي/صوب: من 3.5 إلى 6.5
جنيهًا
فلفل ألوان: من 9 إلى 15 جنيهًا
ملوخية: من 5 إلى 8 جنيهًا
أسعار الفاكهة
برتقال صيفي: من 25 إلى 35 جنيهًا
جريب فروت: من 20 إلى 25 جنيهًا
ليمون بلدي: من 10 إلى 20 جنيهًا
ليمون أضاليا: من 5 إلى 11 جنيهًا
عنب بناتي (أصفر/أحمر): من 17 إلى 23 جنيهًا
عنب كرمسن: من 20 إلى 25 جنيهًا
عنب رومي أحمر: من 17 إلى 23 جنيهًا
عنب أسود: من 20 إلى 25 جنيهًا
تفاح مصري: من 20 إلى 40 جنيهًا
تفاح أمريكي/إيطالي: من 50 إلى 100 جنيهًا
بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا
تين برشومي: من 20 إلى 30
جوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا
رمان: من 20 إلى 25 جنيهًا
وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.
