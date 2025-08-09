قبل الشراء | نشرة بأسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت

سجلت الأسواق المصرية والمحلات التجارية ، اليوم السبت 9 اغسطس 2025 ، حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفواكه مع رصد تغييرات طفيفة في بعض المنتجات وفقًا لاختلاف المناطق والمنافذ التجارية.

يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأحدث الاسعار ، مع التنويه إلى احتمال وجود تفاوت طفيف في الأسعار حسب المناطق المختلفة.

أسعار اللحوم :

أسعار اللحوم الحمراءفي الأسواق الحرة:

كندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم

بتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

بلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

عِرق فلتو: 430 جنيهًا/كجم

كبدة بلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

لحمة مفرومة: من 330 إلى 440 جنيهًا/كجم

ضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا/كجم

لحم جملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

في المنافذ الحكومية:

كندوز: 360 جنيهًا/كجم

سجق: 235 جنيهًا/كجم

ضأن: 420 جنيهًا/كجم

كبدة: 250 جنيهًا/كجم

لحمة مفرومة: 240 جنيهًا/كجم

بلدي طازج: 350 جنيهًا/كجم

أسعار الفراخ والبيض للكرتونة

الدواجن:

فراخ بيضاء (بورصة): من 63 إلى 64 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 73 إلى 74 جنيهًا/كجم

فراخ ساسو (بورصة): من 105 إلى 106 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 115 إلى 116 جنيهًا/كجم

فراخ بلدي: من 114 إلى 115 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 124 إلى 125 جنيهًا/كجم

بانيه: من 200 إلى 210 جنيهًا/كجم

البيض (للكرتونة):

البيض الأحمر: جملة 129 جنيهًا – للمستهلك 139 جنيهًا

البيض الأبيض: جملة 126 جنيهًا – للمستهلك 136 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية :

بلطي صغير: 68.65 جنيهًا

بلطي أسواني: 99.74 جنيهًا

فيليه بلطي: 178.16 جنيهًا

بلطي ممتاز: 102.60 جنيهًا

جمبرى وسط: 313.80 جنيهًا

ماكريل مجمد: 131.64 جنيهًا

مكرونة سويسي: 123.20 جنيهًا

سردين مجمد: 107.31 جنيهًا

شعور: 205.33 جنيهًا

جمبرى جامبو: 521.40 جنيهًا

حدادي: 78.57 جنيهًا

مرجان وسط: 131.38 جنيهًا

كابوريا: 154.15 جنيهًا

سبيط: 311.74 جنيهًا

أسعار الخضروات

طماطم: من 2 إلى 5 جنيهًا

بطاطس: من 4 إلى 9 جنيهًا

بصل أبيض: من 9 إلى 14 جنيهًا

بصل أحمر: من 6 إلى 9 جنيهًا

كوسة: من 5 إلى 11 جنيهًا

جزر بدون عروش: من 4 إلى 7 جنيهًا

فاصوليا: من 16 إلى 20 جنيهًا

باذنجان بلدي: من 4 إلى 6 جنيهًا

باذنجان رومي: من 2 إلى 4 جنيهًا

باذنجان أبيض: من 3 إلى 9 جنيهًا

فلفل رومي بلدي/صوب: من 3.5 إلى 8.5

جنيهًا

فلفل حامي بلدي/صوب: من 3.5 إلى 6.5

جنيهًا

فلفل ألوان: من 9 إلى 15 جنيهًا

ملوخية: من 5 إلى 8 جنيهًا

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي: من 25 إلى 35 جنيهًا

جريب فروت: من 20 إلى 25 جنيهًا

ليمون بلدي: من 10 إلى 20 جنيهًا

ليمون أضاليا: من 5 إلى 11 جنيهًا

عنب بناتي (أصفر/أحمر): من 17 إلى 23 جنيهًا

عنب كرمسن: من 20 إلى 25 جنيهًا

عنب رومي أحمر: من 17 إلى 23 جنيهًا

عنب أسود: من 20 إلى 25 جنيهًا

تفاح مصري: من 20 إلى 40 جنيهًا

تفاح أمريكي/إيطالي: من 50 إلى 100 جنيهًا

بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا

تين برشومي: من 20 إلى 30

جوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا

رمان: من 20 إلى 25 جنيهًا

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

