أسعار الألبان والأجبان في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

في ظل استمرار ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج ، شهدت أسعار الألبان ومشتقاتها في الأسواق المصرية اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 حالة من التباين الملحوظ.

فبينما ارتفعت أسعار بعض الأصناف نتيجة زيادة أسعار الأعلاف والمواد الخام، حافظت منتجات أخرى على استقرار نسبي بفضل وفرة المعروض المحلي.

أسعار الحليب المعبأ (لتر/جنيه)

لمار: 52 جنيهًا

جهينة: 53 – 55 جنيهًا

المراعي: 55 جنيهًا

بخيره: 49 جنيهًا

الأسعار تعكس فروقًا طفيفة بين العلامات التجارية تبعًا لجودة المنتج وتكاليف التعبئة.

أسعار الأجبان داخل الأسواق المصرية

الأجبان البيضاء والرومي (سائبة) – (جنيه/كجم)

الجبن الأبيض (قريش): 120 – 200

الجبن الرومي: 220 – 320

الأجبان المعبأة والمطبوخة – (السعر بالعبوة)

جبن مثلثات (8 قطع): 25 – 50 جنيهًا

إسطنبولي (450 جم): 83 جنيهًا

براميلي (450 جم): 82 جنيهًا

قريش (250 جم): 24 جنيهًا

كيري (12 قطعة): 73 جنيهًا

فيتا/فينا (500 جم): 48 جنيهًا

دومتي (450 جم): 119 جنيهًا

أسعار الزبادي (بالعبوة)

زبادي بلدي (100–200 جم): 5 – 8 جنيهات

زبادي معبأ (105 جم): 10 – 13 جنيهًا

الفارق السعري يعكس اختلاف نوعية التغليف وضمانات الجودة.

أسعار الزبدة والقشطة (جنيه/كجم)

الزبدة البقرية الطازجة: 220 – 280

القشدة الطازجة: 200 – 250

الزبدة المعبأة المصنعة: قد تتجاوز 300 جنيه بسبب تكاليف التصنيع والتعبئة.

أسباب تغير الأسعار

ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

انخفاض المعروض في مواسم معينة، خاصة الصيف.

ارتفاع تكاليف النقل والتبريد.

زيادة الطلب المحلي والموسمي.

نصائح للمستهلكين

شراء الألبان من مصادر موثوقة لضمان الجودة.

مقارنة الأسعار بين المحلات والمناطق المختلفة.

دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

متابعة العروض والتخفيضات الدورية.

شراء الكميات المناسبة لتجنب الهدر.

نصائح للمستهلكين

التأكد من مصادر المنتجات: يُفضل شراء الحليب والألبان من معارض وشركات معروفة لضمان جودة التغليف والنظافة.

مقارنة الأسعار محليًا: تختلف الأسعار بين منطقة وأخرى وباختلاف البائعين، لذا يُنصح بمتابعة البورصات المحلية أو زيارة عدة منافذ للحصول على أفضل عرض.

تشجيع الإنتاج المحلي

يدعم شراء منتجات الألبان المصرية مربي الماشية المحليين، ويساعد في تقليل الكلف على المستوردات، ويعزز قدرة السوق على تحقيق اكتفاء ذاتي.

متابعة العروض والتخفيضات: تقدم بعض السلاسل التجارية عروضًا دورية على الألبان ومشتقاتها، لذا قد يفيد الاستفادة منها للحصول على أسعار أفضل.

استهلاك الكميات المناسبة: مع تباين الأسعار، يمكن شراء حجم عبوات يلائم الاحتياج الفعلي دون هدر. كما يجدر تخزين المنتجات المبردة في درجات حرارة مناسبة للمحافظة على جودتها.

استمرار المراقبة على الأسواق وضبط الجودة من قبل الجهات المعنية يساهمان في منع أي زيادات سعرية غير مبررة. ومع توافر الإنتاج اليومي للمحافظة وتنوع خيارات المستهلكين، يتوقع أن يبقى السوق متوازنًا نسبياً في مدّة قادمة إذا حافظت العوامل السابقة على استقرارها.

