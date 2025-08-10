زيادة المعاشات ابتداء من منتصف أكتوبر القادم لهذه الفئة.. التفاصيل الكاملة

المعاشات في المهن الطبية.. في خطوة هامة لدعم أعضاء المهن الطبية وأسرهم، أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، عن زيادة قيمة المعاشات بمقدار 500 جنيه شهريًا، لتصبح 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في الأول من أغسطس الجاري، تأكيدًا على حرص الاتحاد على تحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة وأسرهم، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية 2025

حددت الأمانة العامة لاتحاد المهن الطبية مواعيد صرف المعاشات لبقية العام على النحو التالي:

الخميس 14 أغسطس 2025

الإثنين 15 سبتمبر 2025

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (بدء تطبيق الزيادة الجديدة)

(بدء تطبيق الزيادة الجديدة) الخميس 13 نوفمبر 2025

الإثنين 15 ديسمبر 2025

وأكد الاتحاد أن صرف المعاشات سيتم بانتظام دون تأخير، مع إدراج الزيادة المقررة في موعدها المحدد.

نفي الشائعات حول وقف الصرف

خلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات تزعم وقف صرف المعاشات للأعضاء الذين تجاوزوا السبعين عامًا، وفي هذا الصدد، نفى الدكتور أبوبكر القاضي، أمين عام مساعد الاتحاد وأمين صندوق نقابة الأطباء، هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن صرف المعاشات مستمر لجميع المستحقين دون أي استثناءات، بما في ذلك من تجاوزوا هذا العمر.

كما شدد الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الاتحاد ملتزم التزامًا كاملًا بالوفاء بحقوق أعضائه المالية.

التزام الاتحاد برعاية شيوخ المهنة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، أن الاتحاد يضع في مقدمة أولوياته رعاية شيوخ المهنة الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي كخطوة تقديرية لجهودهم الطويلة في ميادين العمل الطبي. وأشار إلى أن الاتحاد سيظل السند الدائم والداعم لهم في مختلف مراحل حياتهم.

خلاصة القرار

الزيادة : 500 جنيه شهريًا

: 500 جنيه شهريًا القيمة الجديدة للمعاش : 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه

: 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه تاريخ التنفيذ : 1 أكتوبر 2025

: 1 أكتوبر 2025 الفئات المستفيدة : جميع أعضاء الاتحاد وأسرهم، دون استثناءات

: جميع أعضاء الاتحاد وأسرهم، دون استثناءات هدف القرار: تحسين الوضع المعيشي وتقدير جهود المشتغلين بالمهن الطبية

اقرأ أيضًا:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 | التفاصيل



زيادة جديدة في المعاشات تبدأ من أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل وجدول الصرف

