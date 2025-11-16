وزير جيش الاحتلال: تجريد غزة من السـ.ـلاح حتى آخر نفق وعمليات اقتحام واسعة بالضفة

أدلى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتصريحات جديدة، صباح الأحد 16 نوفمبر 2025، أكد خلالها استمرار العمليات العسكرية في غزة، مشددًا على أن الاحتلال سيواصل العمل حتى «تجريد القطاع من السلاح حتى آخر نفق». وجاءت تصريحاته بالتزامن مع حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وأسفرت عن مواجهات واعتقالات وسقوط شهداء، ويرصد موقع الموجز التفاصيل.

كاتس: لا دولة فلسطينية وجيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية

صرّح وزير جيش الاحتلال بأن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة والضفة الغربية لن تتغيّر، مؤكدًا رفض إقامة دولة فلسطينية في أي تسوية مستقبلية.

وقال كاتس: «لن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية».

وتأتي هذه التصريحات في إطار التشدد السياسي والعسكري الإسرائيلي في التعامل مع ملفات غزة والضفة، وسط تصاعد التوتر الميداني في المناطق الفلسطينية.

عمليات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، فجر الأحد، حملة اقتحامات متزامنة نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق، أبرزها نابلس ومحيطها، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، خاصة مخيم عسكر القديم، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه المواطنين.

كما اقتحمت القوات أحياء رأس العين والباشا والبلدة القديمة ومحيطها، ما أدى إلى استشهاد أحد الفتية وإصابة آخر خلال الاشتباكات التي شهدها مخيم عسكر القديم شرقي نابلس.

سياق التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة

تأتي حملة الاقتحامات بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول مستقبل القطاع.

وترى مؤسسات حقوقية أن عمليات الاقتحام المتكررة في الضفة تهدف إلى بسط السيطرة الأمنية ومنع أي حراك مقاوم قد يتزامن مع المواجهات في غزة.

يُظهر المشهد الفلسطيني–الإسرائيلي تصعيدًا متواصلاً سواء عبر التصريحات السياسية التي يطلقها قادة الاحتلال، أو عبر الحملات العسكرية في الضفة الغربية، وسط مخاوف من توسع المواجهات وتدهور الوضع الإنساني والأمني في المنطقة خلال الفترة المقبلة.