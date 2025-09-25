نشوى الزيات تكشف تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق

انطلاق الدورة الثالثة في نوفمبر المقبل

كشفت الإعلامية «نشوى الزيات» رئيسة مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق، عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، والتي من المقرر أن تُقام في نوفمبر المقبل بمدينة بورسعيد، تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية، وبمشاركة فنية وثقافية مميزة، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأوضحت أن فكرة المهرجان قائمة على دعم وتنشيط السياحة بمحافظة بورسعيد، حيث قامت للمرة الأولى بدمج فكرة عروض الأزياء ودعم المشروعات بتنشيط السياحة من خلال دعوة عدد كبير من الفنانين لمشاهدة عروض الأزياء بالإضافة لمعالم المحافظة الجميلة، وهي فكرة جديدة من نوعها لتنشيط السياحة ودعم المشروعات.

تكريم نجوم الفن في الدورة الثالثة

وأوضحت «نشوى الزيات» أن المهرجان هذا العام سيشهد تكريم عدد من نجوم الفن الذين لم تقتصر إنجازاتهم على الأعمال الفنية فقط، بل كان لهم أيضًا حضور إنساني ومجتمعي مؤثر، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان تضع في اعتبارها اختيار شخصيات لها دور في دعم صورة مصر السياحية في الداخل والخارج.

معايير اختيار المكرَّمين

وقالت «نشوى الزيات» في تصريحات صحفية:

"نحرص في كل دورة على تكريم فنانين ومبدعين تركوا بصمة، سواء عبر الشاشة أو في الواقع، من خلال مساهماتهم المجتمعية ومواقفهم الإنسانية. نحن لا نكرم الأسماء لمجرد شهرتها، بل نبحث عن القيمة والتأثير."

فعاليات الدورة الثالثة

وأكدت «نشوى الزيات» أن الدورة الثالثة من المهرجان ستركّز بشكل كبير على دعم السياحة الداخلية، مع تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة الباسلة بورسعيد.

وأضافت أن هذه الدورة ستتضمن فعاليات متنوعة تهدف إلى الترويج للموروث الثقافي والتراثي المصري، من بينها:

عروض فنية وموسيقية من فرق شعبية وشبابية.

معارض حرفية لمنتجات يدوية تراثية وأزياء محلية.

ندوات ثقافية وحلقات نقاش حول دور الفن في دعم السياحة.

أنشطة ترفيهية وترويجية.

حملات إعلانية للتوعية بأهمية دعم المنتج المصري.

رحلات سياحية لمعالم مدينة بورسعيد.

دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المواهب

واختتمت «نشوى الزيات» تصريحاتها بالتأكيد على أن مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق ليس فقط حدثًا فنيًا، بل هو أيضًا منصة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المواهب الصغيرة، ووسيلة لتعريف الجمهور بجمال مدينة بورسعيد وتاريخها العريق.

تكريمات سابقة للمهرجان

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق كرم العديد من نجوم الفن في الدورات السابقة، منهم:

الفنانة فيفي عبده

الفنانة عزة مجاهد

الفنان أبو الليف

الفنان أحمد عزمي

الفنان كريم أبو زيد

نجمة أراب أيدول إيناس عز الدين

المطربة شاهيناز

ويُقام المهرجان في 6 نوفمبر المقبل بمدينة بورسعيد.

