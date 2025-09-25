نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته ويكشف السبب

استقالة مفاجئة من الدكتور محمد فكري خضر

تقدّم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون فرع البنات، باستقالته من منصبه رسميًا، موضحًا أن السبب وراء قراره المفاجئ هو تعرضه لـ«حملة إلكترونية مسيئة» طالت سمعته الشخصية والأسرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل الاستقالة وأسباب القرار

وقال "خضر" في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" إنه قرر ترك منصبه بعد انتشار «افتراءات لا أساس لها من الصحة» على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه فضّل الحفاظ على سمعته وسمعة أسرته من هذه الحملة الممنهجة.

رسالة شكر لشيخ الأزهر والداعمين

ووجّه نائب رئيس جامعة الأزهر الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته خلال فترة توليه المنصب التي امتدت لأربع سنوات، بالإضافة إلى تجديد تعيينه لفترة ثانية، كما أعرب عن تقديره لجميع زملائه من النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

رسالة إيمان وصبر وسط الهجوم

واستشهد "خضر" بقول الله تعالى:

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

مؤكدًا أنه يواجه ما تعرّض له بالإيمان والاحتساب، وأنه يترك منصبه مرفوع الرأس.

خدمة الأزهر ستستمر رغم الاستقالة

واختتم نائب رئيس جامعة الأزهر تصريحاته بالتأكيد على أنه سيظل «خادمًا لمؤسسة الأزهر الشريف»، معربًا عن فخره بانتمائه لهذه المؤسسة العريقة، ومتمنيًا لها مزيدًا من التقدم والتطور في المستقبل.

اقرأ أيضًا:

تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري.. الحقيقة الكاملة وما كشفه وكيل المعاهد الأزهرية



الأزهر يعلن عن 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بنظام التعاقد

