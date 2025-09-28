انعقاد اجتماع المنتدى الذري العالمي ضمن فعاليات أسبوع الذرة العالمي

انعقاد اجتماع المنتدى الذري العالمي.. عُقد اجتماع المنتدى الذري العالمي ضمن فعاليات أسبوع الذرة العالمي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثمانين للصناعة الذرية الروسية.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى متحف الذرة في حديقة VDNHK، حيث ألقى كلمة خلال المنتدى.

الموجز يستعرض التفاصيل، كما حضر الاجتماع عدد من القادة والمسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم:رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ,والقائم بأعمال الرئيس ميانمار مين أونغ هلينغ , رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان,رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ,نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي, نائب رئيس وزراء أوزبكستان جامشيد خوجاييف, المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) رافائيل جروسي و أيضا وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصري محمود عصمت.

كما شارك وزراء ومسؤولون من الدول الشريكة والمنظمات الدولية ذات الصلة. وقد أدار الجلسة أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم الحكومية.

وقبل بدء الاجتماع، قام الرئيس الروسي برفقة رؤساء الوفود الأجنبية بجولة في معرض متحف الذرة، حيث قدّم أليكسي ليخاتشوف شرحًا لعمل مفاعل الماء-الماء للطاقة، واستعرض أنشطة روساتوم في مجال الطاقة النووية صغيرة الحجم وتطوير أنظمة الدورة النووية المغلقة.



وخلال كلمته، قال الرئيس بوتين:"ندعم دون قيد أو شرط التوجه نحو تطوير واستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية. و يسعدنا أن نقول إن روسيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي تمتلك خبرة كاملة في جميع مراحل تكنولوجيا الطاقة النووية، وبفضل أمان هذه المحطات ومقاومتها للتأثيرات الخارجية، أصبحت محطات الطاقة النووية المصممة وفقًا للنموذج الروسي الأكثر طلبًا في العالم."

