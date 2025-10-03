موعد تقديم الضباط المتخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025.. التخصصات والشروط الكاملة

تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد تقديم الضباط المتخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة المصرية عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة من الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، سواء من الذكور أو الإناث، للعمل كضباط متخصصين.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير التخصصات المطلوبة، الشروط العامة للتقديم، بجانب المواعيد الرسمية لسحب الملفات وتسجيل البيانات، وفقًا لما أعلنته القوات المسلحة.

التخصصات الطبية المطلوبة

أعلنت القوات المسلحة أن التخصصات الطبية المقررة للذكور تشمل كليات طب الأسنان، الصيدلة، والطب البيطري، أما بالنسبة للإناث فجاء التخصص المطلوب هو رئيسات التمريض.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل عام 2025 أو السنوات السابقة بشرط الالتزام بالسن المحدد، وألا يزيد عمر المتقدم في 1 يناير 2026 عن 26 عامًا، مع الحصول على تقدير عام "جيد" فأعلى. وتكون مدة الدراسة عامًا دراسيًا واحدًا يعقبه منح شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

التخصصات الهندسية المطلوبة

كما شملت التخصصات الهندسية المطلوبة للعمل كضباط متخصصين: كهرباء قوى – اتصالات – حواسب – ميكانيكا قوى – سيارات – طيران – كيميائية – مدني – عمارة – بحرية.

يسمح بالتقديم لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير "مقبول" فأعلى، وألا يزيد السن عن 25 عامًا في 1 يناير 2026.

تخصصات الكليات الأخرى

إلى جانب ذلك، حددت القوات المسلحة مجموعة من التخصصات الأخرى المطلوبة من الذكور فقط، وتشمل:

كليات العلوم (كيمياء، جيولوجيا، فيزياء، بيولوجي، جيوفيزياء، ميكروبيولوجي).

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

كليات الحقوق والتجارة "شعبة محاسبة"، الزراعة، التربية الرياضية، الإعلام والصحافة، الخدمة الاجتماعية، علم النفس والاجتماع، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة والتطبيقية "نحت"، والعلاج الطبيعي.

تخصصات اللغات وتشمل: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الصينية، التركية، الروسية، الكورية، الأردية، العبرية، والعربية.

ويشترط ألا يزيد سن خريجي العلاج الطبيعي عن 26 عامًا، بينما باقي الكليات 24 عامًا فقط.

الشروط العامة للتقديم

وضعت القوات المسلحة مجموعة من الضوابط يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم ووالداه مصريي الجنسية.

حسن السمعة والسلوك وعدم صدور أحكام جنائية سابقة.

ألا يكون قد تم فصله تأديبيًا من أي كلية أو معهد.

اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية، بما في ذلك "قفزة الثقة" للذكور.

الالتزام بارتداء الزي العسكري المقرر طوال فترة الدراسة وبعد التخرج بالنسبة للطالبات.

موعد التقديم وسحب الملفات

أعلنت القوات المسلحة أن تسجيل البيانات الإلكترونية سيتم عبر موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية: tansiq.mod.gov.eg، وذلك خلال الفترة من السبت 4 أكتوبر 2025 حتى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

أما سحب الملفات فسيكون متاحًا بداية من الإثنين 6 أكتوبر وحتى الخميس 16 أكتوبر 2025 من مقر الأكاديمية بالكيان العسكري.

يمثل إعلان القوات المسلحة عن فتح باب القبول في دفعة الضباط المتخصصين أكتوبر 2025 فرصة كبيرة أمام خريجي الجامعات المصرية للانضمام إلى صفوفها، خاصة مع تنوع التخصصات الطبية والهندسية والعلمية واللغوية المطلوبة، ومن المتوقع أن يشهد موقع التنسيق الإلكتروني إقبالًا متزايدًا خلال الأيام المقبلة لتسجيل البيانات قبل غلق باب التقديم.

