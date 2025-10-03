مش هتبطلي تاكليه.. أسرار صحية مذهلة للتفاح الأحمر والأخضر يوميًا

يُعتبر التفاح واحدًا من أكثر الفواكه شعبية في مختلف أنحاء العالم، حيث لا يقتصر تميّزه على مذاقه اللذيذ فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي جعلت منه فاكهة أساسية على موائد الشعوب منذ قرون طويلة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تنوع الألوان والمذاقات

تتعدد أنواع التفاح ما بين الأحمر والأخضر والأصفر، ولكل نوع منها مذاق مميز يختلف ما بين الحلاوة والاعتدال أو الطعم اللاذع الحامض. هذا التنوع يجعله خيارًا مثالياً لمختلف الأذواق، فضلًا عن كونه مصدرًا متنوعًا للعناصر الغذائية.

التفاح الأحمر مقابل الأخضر: اختلافات دقيقة وفوائد مشتركة

كشفت دراسة حديثة أن كلا من التفاح الأحمر والأخضر يمتلكان فوائد صحية عظيمة، لكن هناك بعض الفروقات البسيطة بينهما:

التفاح الأخضر: يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل بقليل من الأحمر، وهو ما يفسر مذاقه الأكثر لذعًا.

التفاح الأحمر: غني بمركبات الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



ورغم هذه الاختلافات، أكدت الدراسة أن النوعين مفيدان بدرجة كبيرة للصحة العامة.

قشر التفاح.. السر الأعظم للفوائد

بحسب ما نشره موقع Very Well Health، فإن قشر التفاح يحتوي على نسبة أكبر بكثير من مضادات الأكسدة مقارنة بلُبّه، سواء كان أحمر أو أخضر. ولذلك يُنصح بتناوله بقشره للاستفادة القصوى من عناصره الغذائية، شريطة غسله جيدًا قبل الأكل.



الألوان ليست مجرد شكل.. بل مصدر فوائد عظيمة

يرجع اختلاف ألوان التفاح إلى وجود صبغات نباتية طبيعية، وهي لا تمنحه شكله المميز فحسب، بل تحمل أيضًا خصائص علاجية مهمة، ومن أبرزها:

1. الأنثوسيانين

صبغات باللون الأحمر أو الأرجواني أو الأزرق، تسهم في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بعض أنواع السرطان، وداء السكري.



2. الكاروتينات

أصباغ صفراء وبرتقالية وحمراء، لها دور فعال في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وهشاشة العظام وضعف النظر.



3. الكلوروفيل

الصبغة الخضراء التي تميّز التفاح الأخضر، وتساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الكبد، والمشكلات الهضمية والهرمونية والتنفسية.

فوائد صحية لا حصر لها

خلصت الدراسة إلى أن تناول التفاح بانتظام – بغض النظر عن لونه – يمنح الجسم مجموعة واسعة من الفوائد، أبرزها:

تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

تقليل الالتهابات ومخاطر أمراض القلب.

دعم صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواه من الألياف.

تقليل احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

المساعدة على التحكم في الوزن.

الوقاية من تلف الخلايا وتعزيز مناعة الجسم.



الخلاصة

التفاح ليس مجرد فاكهة عادية، بل هو "دواء طبيعي" متعدد الفوائد. سواء اخترت الأحمر الحلو أو الأخضر اللاذع، فإن كليهما يمثلان خيارًا صحيًا مثاليًا يُعزز من نشاطك وصحتك على المدى الطويل.

