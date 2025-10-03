مصطفى قمر يطلق ألبومه قمر 25 .. مفاجآت غنائية وصور جديدة للجمهور

كشف الفنان مصطفى قمر عن تفاصيل جديدة تخص ألبومه المرتقب «قمر 25»، مؤكداً أنه يجهّز لجمهوره مجموعة من المفاجآت الفنية.

وأوضح أنه انتهى من تصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب المصوَّر بكلمات الأغنية (Lyrics Video) في شكل مختلف وجذاب ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تعاون مع عمرو مصطفى

وأشار قمر إلى أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة من ألحان الموسيقار عمرو مصطفى تحمل اسم «حبيت»، مؤكدًا أن هذا التعاون سيمنح الألبوم طابعًا مميزًا يرضي جمهوره.

تفاعل عبر «إنستجرام»

ومن خلال صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، نشر قمر بوستر ألبومه الجديد «قمر 25»، وظهر فيه بإطلالة مختلفة ولافتة، ما لاقى إعجاب جمهوره وتفاعلهم الكبير مع المنشور. وعلّق قائلا: «أنا مشغول في تحضير مفاجآت ليكم.. صورتلكم غنوتين الأولى (اللي كبرناه) والثانية (أصل الأيام)، وهتكونوا على موعد معاهم خلال أيام قليلة».



انتظار جماهيري واسع

الألبوم الجديد يأتي بعد فترة من التحضير والتجهيز، ويترقبه محبو قمر بشغف، خاصة مع ما يحمله من أغانٍ مصوَّرة وألحان متنوعة، تعكس حرصه على التجديد ومواكبة تطورات الساحة الغنائية.



عودة قوية بعد غياب

يمثل «قمر 25» محطة بارزة في مسيرة مصطفى قمر الفنية، حيث يعود من خلاله بقوة إلى ساحة الغناء بعد فترة من الابتعاد النسبي، في خطوة تؤكد استمرار حضوره وتأثيره بين أبرز نجوم الغناء المصري والعربي.

