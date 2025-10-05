بوتين يحذر: صواريخ توماهوك لأوكرانيا تنسف أي تقارب بين موسكو وواشنطن

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى يمثل خطوة بالغة الخطورة، من شأنها أن تُدمّر العلاقات الروسية الأمريكية بالكامل، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وقال بوتين، في مقطع مصوّر نُشر اليوم الأحد، إن "إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تدمير علاقاتنا، أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر مؤخرًا".

تحول واضح في الموقف الأمريكي تجاه الحرب

يأتي تصريح بوتين بالتزامن مع تغيّر لافت في لهجة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الحرب في أوكرانيا، حيث أكد المبعوث الأمريكي لأوكرانيا، كيث كيلوغ، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن احتمال تنفيذ كييف ضربات داخل العمق الروسي باستخدام أسلحة أمريكية "أمر وارد".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على استخدام أوكرانيا لصواريخ طويلة المدى ضد روسيا، قال كيلوغ: "استنادًا إلى تصريحات الرئيس ترامب ونائبه جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، فالإجابة نعم".

واشنطن تدرس تزويد أوروبا بصواريخ توماهوك تمهيدًا لنقلها لأوكرانيا

وفي سياق متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن واشنطن تدرس بيع صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى لعدد من الدول الأوروبية، بهدف تسليمها لاحقًا إلى أوكرانيا.

وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية تنظر في "عدة مطالب أوروبية بهذا الشأن"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار النهائي "وفق ما يخدم المصلحة العليا للولايات المتحدة".

ترامب يصعّد لهجته تجاه موسكو ويصفها بـ"النمر الورقي"

وتأتي هذه التطورات في ظل تحوّل جذري في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا.

فبعد أن كان يلمّح سابقًا إلى إمكانية تنازل كييف عن بعض أراضيها لتسوية النزاع، صرّح الأسبوع الماضي بأن أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها من روسيا، "وربما أكثر من ذلك".

كما نقل نائب الرئيس الأمريكي أن "صبر ترامب بدأ ينفد تجاه موسكو"، بينما شبّه الرئيس الأمريكي روسيا بـ"نمر من ورق"، في إشارة إلى أنها تبدو قوية في الظاهر لكنها ضعيفة في الواقع.

