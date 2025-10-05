موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا للعاملين بالقطاعين العام والخاص

قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيل إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة هذا العام، لتكون يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بدلاً من يوم الاثنين 6 أكتوبر.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، من أجل منح الموظفين عطلة أطول متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، ويرصد الموجز التفاصيل.

إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي

بحسب القرار، يحصل العاملون في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على يوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الخاص

من جانبه، أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الخميس 9 أكتوبر 2025 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف، أو يُمنح يومًا آخر بديلاً بناءً على طلب كتابي رسمي من العامل.

البنوك تعطل أعمالها يوم الخميس

كما أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بمصر يوم الخميس 9 أكتوبر، على أن تعود البنوك لمزاولة نشاطها بشكل طبيعي صباح الأحد 12 أكتوبر 2025.

آخر إجازة رسمية في 2025

يُذكر أن إجازة 6 أكتوبر تُعد آخر إجازة رسمية خلال العام 2025، إذ لن يشهد شهرا نوفمبر وديسمبر أي عطلات رسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

جدول الإجازات المتبقية في أكتوبر 2025

الجمعة 3 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 4 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الاثنين 6 أكتوبر: ذكرى عيد القوات المسلحة (تم ترحيلها).

الخميس 9 أكتوبر: عطلة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

الجمعة 10 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 11 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الجمعة 17 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 18 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الجمعة 24 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

السبت 25 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

الجمعة 31 أكتوبر: عطلة أسبوعية.

إجازة 6 أكتوبر 2025 ستكون يوم الخميس 9 أكتوبر بدلاً من الاثنين 6 أكتوبر، وذلك للقطاعين العام والخاص وكذلك البنوك، مع التأكيد على أن هذا اليوم هو آخر عطلة رسمية في العام الجاري.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر تمتد لـ3 أيام متصلة

خطة موسعة من السكك الحديدية لتسهيل عودة الركاب بعد إجازة عيد الأضحى



.