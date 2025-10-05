تعيين الدكتور هاني إبراهيم خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لمدة أربع سنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3539 لسنة 2025 بتعيين الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور محمود جاد شحاته، نائبًا لرئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات لكلٍ منهما.

وبدأ الدكتور هاني خضر حياته المهنية في مجال الضمانات النووية والأمن النووي منذ عام 2006 بهيئة الطاقة الذرية، حيث عمل مفتشًا بالنظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية في الفترة من 2006 حتى 2012، إلى أن التحق للعمل بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية عام 2012 والموجز تنقل التفاصيل

تعيين الدكتور هاني إبراهيم خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية

وقد ترقى الدكتور هاني خضر في العديد من المناصب داخل الهيئة فعمل مشرفًا على النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية عام 2014، وشغل منصب المشرف على قطاع الضمانات النووية والأمن النووي منذ 2017.

وشغل منصب رئيس إدارة الضمانات النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية منذ عام 2020، وقد حصل سيادته على درجة أستاذ مساعد في القياسات النووية عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هاني خضر حاصل على بكالوريوس علوم الفيزياء من كلية العلوم جامعة عين شمس، كما حصل في 2014 على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية.

الدكتور محمود جاد شحاته، نائبًا لرئيس الهيئة





وفي السياق ذاته، شغل الدكتور محمود جاد شحاتة محمد، منصب رئيس إدارة الأمن النووي بقطاع الضمانات النووية والأمن النووي في الهيئة عام 2020.

كما شغل عضوية المجموعة الاستشارية للأمن النووي، والتي تضم ثمانية عشر خبيرًا في مجال الأمن النووي ممن لديهم الخبرة في العمل بالهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني. وتجدر الإشارة إلى أنه حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية من جامعة الأزهر عام 2016.

