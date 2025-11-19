استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم مع هدوء التعاملات البنكية

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية استقرارًا واضحًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، وسط متابعة واسعة من المتعاملين في السوق والمواطنين المهتمين بتقلبات سعر الصرف وتأثيراته على حركة الأسواق.

ثبات الدولار داخل البنوك المصرية

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري دون أي تحركات جديدة، ليسجل في البنك الأهلي:

47.19 جنيهًا للشراء

47.29 جنيهًا للبيع

ويعكس هذا الثبات حالة هدوء نسبي في السوق المصرفي خلال الأيام الأخيرة.

استقرار نسبي في العملات الأجنبية الرئيسية

شهدت العملات الأجنبية حركة هادئة ضمن نطاق ضيق بين سعري الشراء والبيع، مع استمرار الاستقرار العام في القطاع البنكي. وجاءت الأسعار كالتالي:

اليورو: 54.50 شراء – 54.88 بيع

54.50 شراء – 54.88 بيع الجنيه الإسترليني: 61.90 شراء – 62.35 بيع

61.90 شراء – 62.35 بيع الفرنك السويسري: 58.54 شراء – 59.21 بيع

58.54 شراء – 59.21 بيع الدينار الكويتي: 153.02 شراء – 154.05 بيع.

عملات الخليج تحافظ على توازنها في السوق المصري

واصلت العملات الخليجية تداولها عند مستويات ثابتة داخل البنوك المصرية، تزامنًا مع انخفاض نسبي في الطلب. وكانت الأسعار كالتالي:

الريال السعودي: 12.54 شراء – 12.61 بيع

12.54 شراء – 12.61 بيع الدرهم الإماراتي: 12.84 شراء – 12.88 بيع

12.84 شراء – 12.88 بيع الريال القطري: 12.02 شراء – 12.92 بيع

12.02 شراء – 12.92 بيع الدينار الكويتي: 145.70 شراء – 153.69 بيع

145.70 شراء – 153.69 بيع الدينار الأردني: 65.89 شراء – 66.57 بيع

65.89 شراء – 66.57 بيع الدينار البحريني: 122.43 شراء – 124.95 بيع

122.43 شراء – 124.95 بيع الريال العماني: 120.74 شراء – 122.65 بيع.

تحليل اتجاهات سوق العملات في مصر

استمرار الاستقرار

تحافظ العملات الرئيسية على توازن نسبي أمام الجنيه، في ظل توازن العرض والطلب داخل البنوك.

عوامل تؤثر على حركة السوق

يرتبط الاستقرار بالإجراءات النقدية للبنك المركزي المصري، واستمرار تدفقات العملة الأجنبية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

توقعات الفترة المقبلة

من المرجح استمرار حالة الهدوء بالسوق ما لم تظهر متغيرات عالمية تتعلق بأسعار الفائدة أو الطاقة قد تُحدث تحركات جديدة.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملة الأجنبية للعملاء.

هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملة الأجنبية للعملاء. سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو الصرافة العملة من العملاء.

وعادة يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح للبنوك وشركات الصرافة.

