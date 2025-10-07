انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل ليلًا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة خفيفة في الصباح

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

رذاذ خفيف واضطراب بالملاحة

وأضافت الأرصاد أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما يتوقع اضطراب في حركة الملاحة البحرية مساءً على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40–60 كم/س وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 32° – الصغرى 22°

الإسكندرية: العظمى 30° – الصغرى 22°

مطروح: العظمى 28° – الصغرى 20°

سوهاج: العظمى 33° – الصغرى 21°

قنا: العظمى 34° – الصغرى 22°

أسوان: العظمى 36° – الصغرى 23°

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين توخي الحذر على الطرق خلال فترات الشبورة الصباحية، وارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس خلال ساعات اليوم.

