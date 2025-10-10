تراجع النفط بشكل طفيف مع هدوء التوترات بعد اتفاق إنهاء الحرب بغزة

سجلت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا اليوم الجمعة، عقب تراجعها بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة، مع تلاشي المخاطر في السوق بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب في قطاع غزة ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

برنت وغرب تكساس يتراجعان قليلاً

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية إلى أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بمقدار 7 سنتات لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين اثنين إلى 61.49 دولار.

ارتفاع أسبوعي بعد تراجع سابق

وعلى الصعيد الأسبوعي، ارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% بعد أن سجلا انخفاضًا حادًا الأسبوع الماضي.

وقد ارتفعت الأسعار أيضًا يوم الأربعاء الماضي بنحو 1% لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، نتيجة المخاوف من تعثر اتفاق السلام الخاص بأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط عالميًا.



أسباب ارتفاع أسعار النفط

1. زيادة الطلب العالمي على النفط

مع نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع النشاط الصناعي والنقل، يزداد الطلب على النفط، ما يرفع أسعاره.

مثال: ارتفاع استهلاك النفط في الصين والهند يؤدي غالبًا إلى زيادة الأسعار عالميًا.

2. حدوث توترات سياسية أو حروب في مناطق إنتاج النفط

مثل الشرق الأوسط أو مناطق البحر الشمالي. أي تهديد لإمدادات النفط العالمية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

مثال: صراعات في العراق أو ليبيا قد تسبب ارتفاعًا حادًا للأسعار.

3. خفض الإنتاج من قبل الدول المنتجة

قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أو تحالف أوبك+ لتقليل الإنتاج عادة ما تؤدي إلى رفع الأسعار.

مثال: خفض أوبك+ الإنتاج لدعم أسعار النفط.

4. انخفاض مخزونات النفط

عندما تقل المخزونات في الدول الكبرى، يشعر السوق بالقلق من نقص العرض، فيرتفع سعر البرميل.

5. تقلبات العملة الأمريكية

النفط يُسعر بالدولار، فإذا ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى، يصبح النفط أرخص لمشتري العملات الأخرى، ما قد يزيد الطلب ويرفع الأسعار.



أسباب انخفاض أسعار النفط

1. زيادة الإنتاج أو المعروض من النفط

زيادة إنتاج النفط من أوبك، الولايات المتحدة (النفط الصخري)، أو روسيا يؤدي إلى زيادة العرض، مما يخفض الأسعار.

2. انخفاض الطلب العالمي على النفط

نتيجة ركود اقتصادي أو انخفاض النشاط الصناعي أو تأثير أزمات اقتصادية مثل التضخم.

مثال: تباطؤ الاقتصاد العالمي يقلل الطلب على النفط.

3. الاستقرار السياسي والأمني في مناطق الإنتاج

استقرار الإمدادات يقلل المخاوف ويخفض الأسعار.

مثال: اتفاقيات سلام أو استقرار ليبيا والعراق.

4. ارتفاع مخزونات النفط

تخزين النفط بكميات كبيرة في الولايات المتحدة أو الدول الكبرى يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بسبب وفرة المعروض.

5. تطور بدائل الطاقة

التحول إلى الطاقة المتجددة أو السيارات الكهربائية يقلل الطلب على النفط على المدى الطويل، ما يضغط على الأسعار.

هتفوّل بكام النهارده ؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025