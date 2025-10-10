ماريا كورينا ماتشادو.. المرأة الحديدية التي اقتنصت نوبل للسلام 2025

جائزة نوبل للسلام تذهب إلى المعارضة الفنزويلية

أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام منح الجائزة لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، المعروفة بلقب "المرأة الحديدية في فنزويلا".

وذكرت اللجنة أن ماتشادو تمثل نموذجًا استثنائيًا للشجاعة المدنية في أمريكا اللاتينية، نظرًا لدورها البارز في قيادة الحركة الديمقراطية ضد النظام الحاكم، ويستعرض الموجز التفاصيل.

من هي ماريا كورينا ماتشادو؟

من مواليد 7 أكتوبر 1967.

أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا منذ أكثر من عقدين.

أسست حزب العمل الوطني والتحالف من أجل الحرية.

عُرفت بمواقفها الحاسمة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

مسيرة سياسية مليئة بالتحديات

قبل انتخابات 2024، منعت المحكمة العليا ترشحها، لكنها دعمت المرشح إدموندو غونزاليس أوروتيا،

ورغم الضغوط والاعتقالات، استمرت في نشاطها السياسي، حتى اعتبرها أنصارها أيقونة للمقاومة في مواجهة النظام الاشتراكي.

مواقفها وأفكارها الاقتصادية

تدعو ماتشادو إلى:

تطبيق اقتصاد السوق الحر.

خصخصة الشركات الحكومية.

تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد.

اعتقال يثير ضجة دولية

في يناير 2025، شاركت في احتجاجات بالعاصمة كراكاس، حيث تم اعتقالها لفترة قصيرة، وهو ما وصفه فريقها بـ"الاختطاف"، ليثير انتقادات دولية واسعة.

جوائز وإنجازات

حصلت على جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي عام 2024.

ترامب يخسر رهان نوبل

خسرت آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحصول على نوبل بعد إعلان فوز ماتشادو.

وكان ترامب قد أكد مرارًا أنه يستحق الجائزة بعد "إنهاء ثماني حروب"، آخرها دوره في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، والذي شمل تبادل أسرى بين الجانبين.

