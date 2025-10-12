الشتاء يطرق الأبواب مبكرًا .. انخفاض بالحرارة وأجواء مائلة للبرودة وأمطار متفرقة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يميل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل في ساعات الليل الأولى يميل للبرودة في آخره ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية على الطرق السريعة

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستتكوّن من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

اضطراب بالملاحة وأمواج مرتفعة

كما أشارت الأرصاد إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في بعض المناطق.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وأجزاء من الوجه البحري، وتكون الأمطار على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الأحد:

القاهرة: العظمى 28°، الصغرى 20°

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 20°

مطروح: العظمى 26°، الصغرى 18°

سوهاج: العظمى 30°، الصغرى 19°

قنا: العظمى 33°، الصغرى 20°

أسوان: العظمى 34°، الصغرى 22°

أبرز نصائح الأرصاد للمواطنين

1. الحذر من الشبورة المائية: القيادة بهدوء في الصباح الباكر وتجنب استخدام الكشافات العالية.

2. الاستعداد للأمطار: حمل المظلة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأماكن تجمع المياه.

3. التعامل مع الرياح: غلق النوافذ جيدًا وتجنّب الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية.

4. الملابس المناسبة: ارتداء ملابس خريفية معتدلة نهارًا وأثقل ليلًا لتجنب نزلات البرد.

5. نصائح عامة: متابعة نشرات الأرصاد يوميًا وتجنّب الأنشطة البحرية أثناء اضطراب الملاحة.

