بسمة وهبة: الألماس أرخص من الذهب قريبًا.. مفاجأة للعروسين

بسمة وهبة.. انخفاض تاريخي في أسعار الألماس

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن مفاجأة كبرى تخص سوق المجوهرات، مؤكدة أن أسعار الألماس ستشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، حتى يصبح في بعض الفئات أرخص من الذهب.

وأوضحت وهبة، خلال برنامجها «90 دقيقة» على قناة المحور، أن هذا التراجع يعد انفراجة حقيقية للشباب المقبلين على الزواج، الذين يعانون من ارتفاع أسعار الشبكة والمجوهرات، ويرصد الموجز التفاصيل.

الشباب المستفيد الأكبر من تراجع الأسعار

قالت بسمة وهبة: "كل فتاة أصبحت تقارن نفسها بصديقتها أو قريبتها في قيمة الشبكة، لكن أؤكد أن الوقت القادم سيشهد تغيرًا كبيرًا، فالألماس في طريقه للانخفاض بشكل غير مسبوق".

وأضافت أن الشباب سيكونون المستفيدين الأساسيين من هذا التحول في السوق، حيث يمكنهم شراء قطع مميزة بأسعار معقولة مقارنة بالذهب.

أنواع العرائس بين الذهب والألماس

تطرقت بسمة وهبة إلى اختلاف الأذواق بين العرائس والأسر في اختيار الشبكة، مشيرة إلى أن البعض يفضل الذهب باعتباره استثمارًا آمنًا، فيما يختار آخرون الألماس لمظهره الراقي.

وتابعت: "هناك من يكتفي بخاتم بسيط أو حتى ذهب صيني، وهؤلاء أكثر سعادة لأن القيمة ليست في الثمن بل في النصيب والرضا".

أسعار الذهب ترتفع عالميًا

وأوضحت بسمة وهبة أن أسعار الذهب ارتفعت عالميًا ومحليًا، مشيرة إلى أن المشهد الاقتصادي متقلب في أغلب الدول.

وعرضت خلال البرنامج مقطع فيديو لأشخاص يصطفون أمام متاجر الذهب حول العالم، ليس لشراء الهواتف أو الإلكترونيات، بل لبيع وشراء الذهب بسبب التذبذب الكبير في الأسعار.

أحدث أسعار الذهب في السوق المحلي

أشارت بسمة وهبة إلى أن أسعار الذهب شهدت زيادة مفاجئة وصادمة، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 6510 جنيهات للجرام

عيار 21: 5820 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4988 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 46560 جنيهًا

ونصحت بسمة وهبة الأشخاص الذين يحتفظون بالسبائك بمتابعة حركة السوق باستمرار، لأن التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

تصريحات بسمة وهبة تكشف عن تحول مرتقب في سوق الألماس والذهب، ما قد يغير من ثقافة شراء الشبكة والمجوهرات لدى الشباب، ويعيد التوازن بين الرغبة في الرفاهية والقدرة على تحمل التكاليف.

اقرأ أيضًا:

تطورات مثيرة في واقعة سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة



الحكم بمنع عرض برنامج العرافة لـ بسمة وهبة يوم 4 ديسمبر المقبل

