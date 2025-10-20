الري تعلن عن 330 فرصة عمل للمهندسين ضمن خطة تطوير الموارد المائية

في إطار خطة الدولة لتمكين الكفاءات الشابة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن فتح باب التقديم لشغل 330 وظيفة مهندس جديد في تخصصات (مدني – ميكانيكا – كهرباء – حاسبات)، وذلك لتلبية احتياجات قطاعاتها المختلفة على مستوى المحافظات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الحكومية، خاصة في القطاعات الفنية والهندسية التي تمثل محورًا أساسيًا في خطط التنمية والبنية التحتية.

تطوير الهيكل الهندسي للوزارة

تهدف الوزارة من خلال التعيينات الجديدة إلى دعم منظومة التحول الرقمي وتحديث نظم تشغيل وصيانة المنشآت المائية، بما يشمل محطات الرفع والسدود والترع وشبكات الري الحديثة.

وأشار بيان رسمي إلى أن تعيين المهندسين الجدد سيسهم في تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، خاصة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية.

شروط التقديم

يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد عمره على 35 عامًا في تاريخ الإعلان، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بتقدير مقبول فأعلى.

كما يُشترط القيد بنقابة المهندسين، واجتياز الاختبارات والمقابلات الفنية والطبية، إلى جانب الالتزام بالعمل في المحافظة الواردة ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة

تتضمن المستندات: بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، كارنيه النقابة، الموقف من الخدمة العسكرية أو العامة، وصورة شخصية حديثة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مقابل رسوم رمزية قيمتها 28 جنيهًا تسدد بأحد البنوك المعتمدة.

رابط التقديم الرسمي

يُتاح التقديم عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتقديم سيتم تحديده عبر البوابة الرسمية، محذرة من التعامل مع أي روابط غير موثوقة أو صفحات مزيفة على مواقع التواصل.

دعم المشروعات القومية ومبادرات "حياة كريمة"

تأتي التعيينات الجديدة في وزارة الموارد المائية والري ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق العمل في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقًا لمصادر بالوزارة، فإن المهندسين الجدد سيسهمون في تطوير نظم الري الحديث، وتبطين الترع، وتحسين إدارة الموارد المائية باستخدام تقنيات المراقبة والتحكم الرقمية.

ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في كفاءة إدارة المياه، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل التحديات المناخية واحتياجات الزراعة الحديثة.

كما تتماشى هذه الجهود مع رؤية مصر 2030 التي تضع إدارة الموارد المائية في صدارة أولوياتها لضمان تحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.

