كلاسيكو المليارات.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة في قمة نارية

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب سانتياجو برنابيو، حيث تُقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني،

ويترقب الملايين هذا اللقاء التاريخي الذي يُعد واحدًا من أكثر المباريات مشاهدة في العالم، لما يحمله من إثارة وتاريخ وصراع دائم بين عملاقي الكرة الإسبانية، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة اليوم

تنطلق صافرة بداية كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويُعد هذا اللقاء هو الأول بين الفريقين في الموسم الحالي 2025/2026، ويأتي وسط منافسة شرسة على صدارة جدول ترتيب الليجا، إذ يتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة الوصيف.

القنوات الناقلة لـ كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD1، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي، فيما تُعرض المباراة أيضًا عبر خدمة beIN CONNECT الرقمية للمشتركين في المنطقة العربية.

ومن المنتظر أن تبدأ تغطية ما قبل اللقاء بساعة كاملة تتضمن تحليلات فنية وتاريخ المواجهات السابقة بين العملاقين.

كلاسيكو المليارات.. أغلى مواجهة في التاريخ

يحمل كلاسيكو اليوم لقب «كلاسيكو المليارات»، بعدما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لتشكيلتي الفريقين أكثر من 2.5 مليار يورو، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

فقد بلغت القيمة السوقية لتشكيلة ريال مدريد الأساسية 953 مليون يورو، مقابل 736 مليون يورو لتشكيلة برشلونة.

ويُعد النجم الإسباني الشاب لامين يامال (200 مليون يورو) أغلى لاعب في المباراة، يليه ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وجود بيلينجهام بقيمة 180 مليون يورو لكل منهما.

صدام النجوم في كلاسيكو الليجا

يشهد كلاسيكو الليلة مواجهة قوية بين جيلين من النجوم؛

ففي ريال مدريد، يعتمد المدرب تشابي ألونسو على كوكبة من اللاعبين العالميين يتقدمهم مبابي، بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور.

بينما يراهن هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة على الشباب القادمين من مدرسة لاماسيا بقيادة لامين يامال وبيدري وأراوخو، في محاولة لفرض أسلوبه أمام العملاق الملكي.

مباراة الحسم والصدارة

يدخل ريال مدريد اللقاء بدافع الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني وتوسيع الفارق مع برشلونة، بينما يسعى الفريق الكتالوني لخطف النقاط الثلاث والعودة إلى القمة مجددًا.

ومهما كانت النتيجة، فإن كلاسيكو مدريد وبرشلونة يبقى الحدث الأبرز في كرة القدم العالمية، ليس فقط بسبب المنافسة التاريخية بين الناديين، بل لأنه يُجسّد روح اللعبة وشغف الجماهير في كل أنحاء العالم.

