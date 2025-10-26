بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. قمة نارية في الدوري الإسباني

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه.. ترقب جماهيري ضخم وبث مباشر بجودة عالية بدون تقطيع علي قنوات بي ان سبورت القطرية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم، نحو العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في مواجهة ينتظرها الملايين من محبي الساحرة المستديرة، حيث يلتقي الغريمان التقليديان على ملعب سانتياجو برنابيو في موقعة لا تخلو من الإثارة والندية، ويرصد الموجز التفاصيل.



وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية، مع توفير بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لمتابعة تفاصيل الكلاسيكو لحظة بلحظة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة على بي إن سبورت

يمكن لعشاق الفريقين متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم عبر قناة beIN Sports HD1، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، الذي يعود للتعليق على كلاسيكو جديد يجمع بين الملكي والبلوجرانا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:15 بتوقيت مكة المكرمة، حيث وفرت القناة تغطية خاصة تشمل فقرات تحليلية قبل وبعد اللقاء، مع لقطات حصرية من الملعب وكواليس ما قبل انطلاق المواجهة المنتظرة.

كما يمكن متابعة البث المباشر أونلاين عبر الإنترنت بجودة متعددة لتناسب جميع السرعات، في إطار سعي المنصات الرياضية إلى تقديم تجربة مشاهدة مميزة لعشاق الكرة الإسبانية حول العالم.

كلاسيكو الأرض.. مواجهة على صدارة الليجا

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني بـ 22 نقطة، مما يجعل نتيجة المباراة حاسمة في صراع الصدارة.

ويبحث الملكي بقيادة مدربه عن تعزيز موقعه في القمة وتحقيق فوز معنوي كبير على أرضه، بينما يسعى برشلونة لاستعادة الصدارة وإثبات قوته في واحدة من أهم مباريات الموسم.

قائمة الفريقين الكاملة لـ كلاسيكو اليوم

ريال مدريد

كورتوا – لونين – كارباخال – ميليتاو – أرنولد – بيلينجهام – فالفيردي – تشواميني – مبابي – فينيسيوس – رودريجو.

برشلونة

تشيزني – أراوخو – كوندي – بالدي – بيدري – دي يونج – فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد.

وتشهد المباراة مشاركة أبرز نجوم العالم، وعلى رأسهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام من جانب ريال مدريد، ولامين يامال ودي يونج من جانب برشلونة، ما يجعل الكلاسيكو هذا الموسم مليئًا بالندية والإثارة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، التقى الفريقان في 261 مباراة رسمية، فاز ريال مدريد في 106 لقاءات، بينما انتصر برشلونة في 104 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 51 مواجهة.

وسجل الملكي 443 هدفًا مقابل 435 هدفًا لبرشلونة، ويعد ليونيل ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، يليه كريستيانو رونالدو بـ 18 هدفًا.

متابعة لحظة بلحظة بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

يمكن للجماهير في الوطن العربي والعالم متابعة بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الآن عبر بي إن سبورت، أو عبر المواقع الرسمية التي تقدم النقل الحي للمباراة بدون تقطيع.

ويتيح البث المباشر مشاهدة جميع تفاصيل اللقاء من الأهداف والفرص واللقطات المثيرة في كلاسيكو الأرض 2025 الذي يجمع بين كبار أوروبا في واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا كل عام.

